Румыния и Болгария подадут новые заявки на включение в шенгенскую зону.
Премьер-министр Румынии Николае Чукэ заявил о намерении страны снова подать заявку на вступление в шенгенскую зону. Об аналогичных планах сообщил министр иностранных дел Болгарии Светлан Стоев, передает kommersant.ru. Ранее сегодня, 8 декабря, Совет Евросоюза отклонил заявки двух стран. При этом была одобрена заявка Хорватии. Вступление страны в шенгенскую зону означает, что по визе этой страны можно совершать поездки в другие страны Шенгена. Помимо этого государству будет доступен безвизовый режим ЕС с США и Канадой. В шенгенскую зону на данный момент входят 26 стран: 22 страны ЕС, Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн.
Против присоединения Румынии и Болгарии выступила Австрия из-за рисков несанкционированной миграции. Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что Еврокомиссия разочарована таким решением. Болгария и Румыния вступили в Евросоюз в 2007 году, Хорватия — в 2013 году.
Болгария рассматривает варианты ответа на отказ Совета министров внутренних дел и юстиции стран Евросоюза принимать страну в Шенгенскую зону. Это заявил временный министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев подчеркнув, что его страна может принять ответные меры против Австрии и Нидерландов, которые выступили против вступления страны в Шенген.
«Первым шагом будет конструктивный диалог. Мы считаем, что в этом направлении еще есть возможности. Мы по-прежнему открыты для диалога и готовы сделать все необходимое, чтобы убедить наших партнеров в том, что Болгария готова стать надежным членом Шенгенской зоны. Если этот диалог не будет таким конструктивным, как мы ожидаем, мы также можем рассмотреть контрмеры», — сказал министр, но не уточнил о каких мерах речь, передаёт newsmaker.md
Также президент Румынии Клаус Йоханнис предупредил о «росте евроскептицизма» в стране, если переговоры снова провалятся.
При этом глава Еврокомиссии Роберта Метсола заявила, что «крайне разочарована» решением совета отказать Румынии и Болгарии. «Обе страны готовы к этому и заслуживали вступить в Шенген. От имени Европарламента я прошу совет ЕС принять меры, чтобы найти компромисс», — написала она в Twitter.