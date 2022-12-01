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Поезд из Кишинева в Бухарест будет ходить каждый день
С 11 декабря поезд из Кишинева в Бухарест и обратно будет ходить каждый день. Об этом сообщила «Железная дорога Молдовы», сообщает newsmaker.md
Согласно расписанию, поезд будет выезжать из Кишинева в 17:20. Время прибытия — 6:17.
Из румынской столицы поезд будет выезжать в 19:20, прибывая в молдавскую столицу а 8:15.
Стоимость билетов — от 605 до 698 леев, в зависимости от класса вагона. Для детей от шести до 15 лет можно купить билеты с 40% скидкой.
Согласно маршруту, поезд будет останавливаться в румынских городах Яссы, Тыргу Фрумос, Роман, Бакэу, Аджуд, Фокшань, Бузэу и Плоешть.
- Сегодня, 10:58
- DTV
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