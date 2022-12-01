Качество оказания медицинской помощи населению напрямую зависит от уровня подготовки кадров. Умение применять современные достижения медицинской науки, новейшие методы диагностики и лечение заболеваний – необходимые требования к специалистам здравоохранения. Система непрерывного медицинского образования – это постоянное повышение своей квалификации. На таких курсах можно обменяться бесценным опытом и взглядами на клинические и параклинические задачи и проблемы в доказательной медицине.
Только в 2022 году по линии Минздрава на курсы повышения квалификации, переподготовки и перепрофилирования было направлено около 400 врачей за государственный счёт. Для них читали лекции, проводили тренинги, семинары, конференции, практические занятия в симуляционных центрах - лучшие профессорско-преподавательские составы из России, Молдовы, стран постсоветского пространства и Приднестровья, сообщает пресс-служба Минздрава
Так, специалисты из Приволжского исследовательского медицинского университета провели для наших врачей переподготовку по 15 направлениям, таких как: «Лапароскопия в гинекологии», «Рентгенология», «Фтизиатрия», «Гистероскопия», «Кардиология» (в том числе и детская) «Аллергология и иммунология», «Ультразвуковая диагностика» и многие другие.
В Нижнем Новгороде для них состоялись выездные курсы повышения квалификации в виде стажировки по: «Органосохраняющие операции и артропластика тазобедренного и коленного суставов», «Нейрохирургия» и «Видео лапароскопическая хирургия».
В Москве на базе симуляционно-тренингового центра ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» медицинские работники приняли участие в научно-практических обучающих семинарах на тему: «Неотложная помощь при острых состояниях у детей».
На протяжении всего года специалисты Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского, Ташкентской медицинской академии, Российского университета дружбы народов в очно-заочном формате проводили научно-практическую конференцию (в несколько этапов) по инфекциям, передающихся воздушно-капельным путём, на которой делились опытом лечения вирусных заболеваний, новыми исследованиями в области борьбы с коронавирусной инфекцией, вопросы диагностики, терапии, профилактики COVID-19.
Курсы по циклам: «фармация», «педиатрия», «актуальные вопросы внутренней медицины», «актуальные вопросы в акушерстве», «стоматология», «хирургия», «неотложные медико-хирургические состояния, диагностика и лечение на догоспитальном этапе и отделений скорой помощи» и другие – организовали на базе Государственного медицинского и фармацевтического университета им Н. Тестемицану.
На площадках лечебно-профилактических учреждений республики специалисты с высшим медицинским образованием проходили курсы повышения квалификации с участием преподавательского состава в ГОУ Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко.
У среднего медицинского персонала также есть возможность повысить свой профессиональный уровень, который для него был организован специалистами Приднестровского государственного медицинского колледжа им. Л.А. Тарасевича. За 11 месяцев его прошли 688 работника, и 41 специалист прошел переподготовку.
Такая практика позволит современно актуализировать и совершенствовать знания и навыки специалистов сферы здравоохранения, а также осваивать смежные специальности в медицине на базе уже полученной. Курсы проходят и сегодня.