Dnestr.TV

 
0

Около 400 приднестровских врачей прошли курсы повышения квалификации

Около 400 приднестровских врачей прошли курсы повышения квалификации

Качество оказания медицинской помощи населению напрямую зависит от уровня подготовки кадров. Умение применять современные достижения медицинской науки, новейшие методы диагностики и лечение заболеваний – необходимые требования к специалистам здравоохранения. Система непрерывного медицинского образования – это постоянное повышение своей квалификации. На таких курсах можно обменяться бесценным опытом и взглядами на клинические и параклинические задачи и проблемы в доказательной медицине.

Только в 2022 году по линии Минздрава на курсы повышения квалификации, переподготовки и перепрофилирования было направлено около 400 врачей за государственный счёт. Для них читали лекции, проводили тренинги, семинары, конференции, практические занятия в симуляционных центрах - лучшие профессорско-преподавательские составы из России, Молдовы, стран постсоветского пространства и Приднестровья, сообщает пресс-служба Минздрава

Так, специалисты из Приволжского исследовательского медицинского университета провели для наших врачей переподготовку по 15 направлениям, таких как: «Лапароскопия в гинекологии», «Рентгенология», «Фтизиатрия», «Гистероскопия», «Кардиология» (в том числе и детская) «Аллергология и иммунология», «Ультразвуковая диагностика» и многие другие.

В Нижнем Новгороде для них состоялись выездные курсы повышения квалификации в виде стажировки по: «Органосохраняющие операции и артропластика тазобедренного и коленного суставов», «Нейрохирургия» и «Видео лапароскопическая хирургия».

В Москве на базе симуляционно-тренингового центра ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» медицинские работники приняли участие в научно-практических обучающих семинарах на тему: «Неотложная помощь при острых состояниях у детей».

На протяжении всего года специалисты Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского, Ташкентской медицинской академии, Российского университета дружбы народов в очно-заочном формате проводили научно-практическую конференцию (в несколько этапов) по инфекциям, передающихся воздушно-капельным путём, на которой делились опытом лечения вирусных заболеваний, новыми исследованиями в области борьбы с коронавирусной инфекцией, вопросы диагностики, терапии, профилактики COVID-19.

Курсы по циклам: «фармация», «педиатрия», «актуальные вопросы внутренней медицины», «актуальные вопросы в акушерстве», «стоматология», «хирургия», «неотложные медико-хирургические состояния, диагностика и лечение на догоспитальном этапе и отделений скорой помощи» и другие – организовали на базе Государственного медицинского и фармацевтического университета им Н. Тестемицану.

На площадках лечебно-профилактических учреждений республики специалисты с высшим медицинским образованием проходили курсы повышения квалификации с участием преподавательского состава в ГОУ Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко.

У среднего медицинского персонала также есть возможность повысить свой профессиональный уровень, который для него был организован специалистами Приднестровского государственного медицинского колледжа им. Л.А. Тарасевича. За 11 месяцев его прошли 688 работника, и 41 специалист прошел переподготовку.

Такая практика позволит современно актуализировать и совершенствовать знания и навыки специалистов сферы здравоохранения, а также осваивать смежные специальности в медицине на базе уже полученной. Курсы проходят и сегодня.

Около 400 приднестровских врачей прошли курсы повышения квалификации

Около 400 приднестровских врачей прошли курсы повышения квалификации
  • Сегодня, 11:11
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • С 2023 года изменится порядок оплаты за обслуживание вн ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • Оперативное совещание Правительства ПМР . Подробности

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • С 2023 года изменится порядок оплаты за обслуживание вн ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • Оперативное совещание Правительства ПМР . Подробности
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна