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Стартовал Республиканский фестиваль детского и молодёжного творчества

Стартовал Республиканский фестиваль детского и молодёжного творчества

В Приднестровье стартовал Республиканский фестиваль детского и молодежного творчества «Юность, творчество, талант». Как напоминают в Министерстве просвещения, фестиваль проводится для формирования духовной культуры детей и молодежи на основе возрождения народных традиций, православных обычаев и обрядов Приднестровья.

В фестивале принимают участие воспитанники детсадов, ученики школ и специальных (коррекционных) организаций образования, сообщается на сайте Министерства просвещения.

Участники разделены на категории по возрастам. Что до номинаций, то их 5: фольклорная театрализованная композиция, рисунок, фольклорное вокальное искусство, народный танец и выставка декоративно-прикладного творчества.

В первый день фестиваля свои конкурсные выступления и работы представили воспитанники детсадов и учащиеся школ из Днестровска. Яркие и выразительные танцы, самобытные музыкально-литературные композиции, народные песни, изделия декоративно-прикладного творчества, рисунки получили положительные оценки членов жюри.

«Наши предки оставили нам в наследство немало великих образцов фольклора. Приобщая детей к этому богатству, мы сохраняем удивительный мир народного творчества, передаем подрастающему поколению лучшее, тем самым даря детям возможность искренне гордиться своей страной, культурой Приднестровья», – сказала председатель жюри, начальник Управления воспитательной, идеологической работы и дополнительного образования Надежда Филиппова.

Фестивальный марафон продолжается. Условия фестиваля на сайте minpros.infoИтоги подведут до 25 декабря.
  • Сегодня, 11:20
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