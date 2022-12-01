В Приднестровье стартовал Республиканский фестиваль детского и молодежного творчества «Юность, творчество, талант». Как напоминают в Министерстве просвещения, фестиваль проводится для формирования духовной культуры детей и молодежи на основе возрождения народных традиций, православных обычаев и обрядов Приднестровья.
В фестивале принимают участие воспитанники детсадов, ученики школ и специальных (коррекционных) организаций образования, сообщается на сайте Министерства просвещения.
Участники разделены на категории по возрастам. Что до номинаций, то их 5: фольклорная театрализованная композиция, рисунок, фольклорное вокальное искусство, народный танец и выставка декоративно-прикладного творчества.
В первый день фестиваля свои конкурсные выступления и работы представили воспитанники детсадов и учащиеся школ из Днестровска. Яркие и выразительные танцы, самобытные музыкально-литературные композиции, народные песни, изделия декоративно-прикладного творчества, рисунки получили положительные оценки членов жюри.
«Наши предки оставили нам в наследство немало великих образцов фольклора. Приобщая детей к этому богатству, мы сохраняем удивительный мир народного творчества, передаем подрастающему поколению лучшее, тем самым даря детям возможность искренне гордиться своей страной, культурой Приднестровья», – сказала председатель жюри, начальник Управления воспитательной, идеологической работы и дополнительного образования Надежда Филиппова.
Фестивальный марафон продолжается. Условия фестиваля на сайте minpros.infoИтоги подведут до 25 декабря.