Вадим Чебан объяснил, почему не считает хранение газа на Украине нарушением контракта с "Газпромом".
Хранение закупленного Молдовой у "Газпрома" природного газа на Украине не нарушает контрактные обязательства страны перед российской компанией, об этом в эфире одного из местных телеканалов заявил председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан.По его словам, в своих действиях компания руководствуется молдавским законодательством, сообщает sputniknews.ru
"Участники газового рынка в Республике Молдова, какими являются "Молдовагаз" и Energocom, другие трейдеры или поставщики, все мы руководствуемся национальным законодательством и, соответственно, договором об учреждении Энергетического сообщества. Есть соглашения о взаимном подключении между операторами системы в Румынии и Республике Молдова, на Украине и в Молдове, так что есть определенные правила, которыми мы руководствуемся", - отметил Чебан.
Таким образом, уточнил он, ни о каком нарушении контрактных обязательств компанией перед ПАО "Газпром" речи не идет.
"Поэтому я считаю, что никакого нарушения контракта, как минимум, с нашей стороны, на поставку газа между "Молдовагазом" и "Газпромом" не было, и те объемы газа, которые были проданы на оптовом рынке, эти излишки, были проданы Energocom, у которого было абсолютно легальное право складировать их там, где ему хочется", - заявил Вадим Чебан.
По его словам, у Молдовы уже был опыт складирования газа на Украине.
"У нас был аналогичный опыт в октябре 2020 года, мы складировали 50 миллионов кубометров, был очень хороший опыт, мы воспользовались ими [запасами] в марте-апреле прошлого года, когда температура воздуха была очень низкая. (...) А в этом году мы потребили меньше, опять же, из-за уже высоких температур, второй фактор - тарифный, население и экономические агенты экономили, и эти объемы были проданы на оптовом рынке", - рассказал председатель правления АО "Молдовагаз".
При этом он не уточнил, насколько безопасно хранить природный газ на Украине, учитывая, что на территории этой страны идет военный конфликт. Глава АО "Молдовагаз", однако, рассказал, что Украина активно задействует свои хранилища для газа, который складируют там европейские компании. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Минэнерго займется вопросом хранения Молдавией части полученного из РФ газа на территории Украины.
Общая сумма обязательств АО "Молдовагаз" перед ПАО "Газпром" по оплате текущих поставок природного газа составляет 43,84 миллиона долларов США или 854,9 миллиона леев, ранее сообщил Вадим Чебан. Он уточнил, что эту сумму необходимо перечислить ПАО "Газпром" до 20 декабря 2022 года. С воскресенья, 4 декабря, "Молдовагаз" закупает природный газ из двух источников. Помимо 5,7 миллиона кубов, поставляемых ПАО "Газпром" в рамках действующего контракта, энергоноситель также приобретается у АО Energocom в объеме 3,5 миллиона кубов в день.
Весь объем, полученный от "Газпрома", будет направлен ООО "Тираспольтрансгаз", в том числе для производства электроэнергии на МолдГРЭС для нужд потребителей обоих берегов Днестра.
Ранее министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что Молдова начинает использовать свои запасы газа, хранящиеся в подземных газовых хранилищах Румынии и Украины, где на данный момент накоплено 250 миллионов кубометров газа.