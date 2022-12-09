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Кличко рассказал о принятом Киевом «бюджете выживания» на 2023 год

Кличко рассказал о принятом Киевом «бюджете выживания» на 2023 год

Городской совет Киева принял бюджет города на 2023 год. Об этом сообщил градоначальник украинской столицы Виталий Кличко, передаёт iz.ru

«Я поздравляю депутатов, мы одобрили сбалансированный финансовый документ, исходя из нынешних реалий. Бюджет выживания, который поможет обеспечить критически важные статьи расходов», ― отметил Кличко.

Ожидается, что доходы Киева в 2023 году составят 66,3 млрд гривен (почти $1,8 млрд), а расходы ― 65,6 млрд гривен ($1,7 млрд).

Накануне Виталий Кличко предупредил граждан Киева, что город может лишиться воды, света и тепла. По его словам, подготовленных властями пунктов обогрева не хватит для всех жителей столицы. На текущий момент таких точек около 500, а в городе проживает 3 млн человек.

Мэр Киева подчеркнул, что «апокалипсис, как в голливудских фильмах, когда невозможно жить в домах из-за низкой температуры», вполне возможен.

1 декабря Кличко заявил, что Киев рискует остаться без тепла и водоснабжения до весны, если в городе хотя бы на одни сутки пропадет отопление. По его оценкам, в случае отключения тепла недавно развернутых пунктов обогрева граждан окажется недостаточно.

До этого, 23 ноября, Кличко предупредил, что город может ждать худшая зима со времен Второй мировой войны в связи с отключением электроэнергии. В связи с этим градоначальник призвал страны Европы помочь Украине гуманитарной помощью, прежде всего электрогенераторами, теплой одеждой и др.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
  • Сегодня, 12:54
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