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Возбуждено уголовное дело по факту убийства 15-летней тираспольчанки

Возбуждено уголовное дело по факту убийства 15-летней тираспольчанки

В управлении Следственного комитета Тирасполя возбуждено уголовное дело по факту убийства (ч.1 ст.104 Уголовного кодекса ПМР) 15-летней Светланы Дитковской, сообщается на сайте Следственного комитета ПМР

Напомним, что правоохранительные органы разыскивали школьницу, которая 1 декабря ушла из дома и не вернулась. 8 декабря девушку нашли мёртвой в подвальном помещении недостроенного здания вблизи столичной школы № 15. На теле погибшей обнаружили повреждения, свидетельствующие о насильственной смерти, в виде ушибленных ран головы и лица.

В настоящее время проведён осмотр места происшествия, назначены специальные экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

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