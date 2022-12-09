В управлении Следственного комитета Тирасполя возбуждено уголовное дело по факту убийства (ч.1 ст.104 Уголовного кодекса ПМР) 15-летней Светланы Дитковской, сообщается на сайте Следственного комитета ПМР
Напомним, что правоохранительные органы разыскивали школьницу, которая 1 декабря ушла из дома и не вернулась. 8 декабря девушку нашли мёртвой в подвальном помещении недостроенного здания вблизи столичной школы № 15. На теле погибшей обнаружили повреждения, свидетельствующие о насильственной смерти, в виде ушибленных ран головы и лица.
В настоящее время проведён осмотр места происшествия, назначены специальные экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.