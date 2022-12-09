Всё произошло поздним вечером 8 декабря. Женщина уложила спать своих детей, сама на кухне занималась домашними делами.Через некоторое время одному из малышей стало плохо. Ребёнок жаловался на боль в животе и тошноту, через несколько секунд потерял сознание. Женщина разбудила остальных – они сообщили о тех же симптомах.
27-летняя мама вызвала скорую помощь. Её вместе с детьми 6-ти, 5-ти, 4-х лет и полуторагодовалым малышом доставили в республиканский Центр матери и ребёнка. Пятилетнюю девочку поместили в реанимацию. Сейчас все дети в больнице в состоянии средней тяжести, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Инспектор госпожнадзора выяснил: в доме две печи, на чердаке для них один дымоход. В тот вечер хозяйка топила одну печь. Вероятно, из-за повреждения или закупорки трубы на чердаке угарный газ попадал в дом через вторую печь.
Специалисты продолжают разбирательство.
Главное управление по чрезвычайным ситуациям напоминает о правилах безопасности при эксплуатации печей:
не оставляйте печи без присмотра;
не применяйте для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
на полу перед топкой должен быть металлический (предтопочный) лист размером не менее 50х70 см;
не допускайте перекала печи;
не сушите на печи вещи и сырые дрова;
мебель, занавески и другие пожароопасные предметы должны быть не менее чем в полуметре от топящейся печи;
не пользуйтесь неисправной печью с прогарами и трещинами.