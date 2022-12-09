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В Слободзее четверо детей отравились угарным газом

В Слободзее четверо детей отравились угарным газом

Всё произошло поздним вечером 8 декабря. Женщина уложила спать своих детей, сама на кухне занималась домашними делами.Через некоторое время одному из малышей стало плохо. Ребёнок жаловался на боль в животе и тошноту, через несколько секунд потерял сознание. Женщина разбудила остальных – они сообщили о тех же симптомах.

27-летняя мама вызвала скорую помощь. Её вместе с детьми 6-ти, 5-ти, 4-х лет и полуторагодовалым малышом доставили в республиканский Центр матери и ребёнка. Пятилетнюю девочку поместили в реанимацию. Сейчас все дети в больнице в состоянии средней тяжести, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Инспектор госпожнадзора выяснил: в доме две печи, на чердаке для них один дымоход. В тот вечер хозяйка топила одну печь. Вероятно, из-за повреждения или закупорки трубы на чердаке угарный газ попадал в дом через вторую печь.

Специалисты продолжают разбирательство.

Главное управление по чрезвычайным ситуациям напоминает о правилах безопасности при эксплуатации печей:

не оставляйте печи без присмотра;

не применяйте для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

на полу перед топкой должен быть металлический (предтопочный) лист размером не менее 50х70 см;

не допускайте перекала печи;

не сушите на печи вещи и сырые дрова;

мебель, занавески и другие пожароопасные предметы должны быть не менее чем в полуметре от топящейся печи;

не пользуйтесь неисправной печью с прогарами и трещинами.
  • Сегодня, 17:40
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