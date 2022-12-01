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Заседание Правительства: таможенная пошлина на ПГС и возобновляемые источники энергии

Заседание Правительства: таможенная пошлина на ПГС и возобновляемые источники энергии

Под председательством Александра Розенберга прошло заседание высшего исполнительного органа госвласти. В рамках заседания члены Правительства рассмотрели ряд вопросов, связанных с тарифным регулированием различных видов услуг, а также приняли инициативы, касающиеся таможенных пошлин и электроэнергетики.

О введении экспортной таможенной пошлины на некоторые сырьевые ресурсы рассказал Вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник.

Представленный документ разработан в целях госрегулирования вывоза нерудных полезных ископаемых и стимулирования развития перерабатывающего производства на территории республики. Это позволит предотвратить извлечение ПГС из недр республики и ее вывоз по заниженным ценам в виде сырья. Проведенный анализ показал, что за период январь-октябрь 2022 прирост объемов вывоза песка, гравия, щебня и песчано-гравийной смеси составил 193% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и 50% к 2020 году. А удельный вес экспорта – более 40%, к слову, в 2021 году этот показатель составлял 19%, сообщает пресс-служба Правительства ПМР

Далее замминистра экономического развития – начальник Департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Евгений Гроссул представил предложения по несению изменений в Закон ПМР «Об энергетике». Разработанная Правительством инициатива направлена на развитие и совершенствование деятельности в области возобновляемых источников электроэнергии, а также на внедрение инновационных подходов и мер, используемых по всему миру.

Как отметил Председатель Правительства, данная инициатива была вызвана ситуацией, складывающейся в энергетическом комплексе – дефицит газа и внешнее влияние на энергосистему.

«Действующий Закон «Об электроэнергетике» предусматривает различного рода генерацию или выработку электроэнергии, но не предусматривает вопросы, связанные с такими возобновляемыми источниками энергии, как солнечная и ветряная, в том числе возможна и атомная», – подчеркнул Александр Розенберг.

Считается, что энергия, получаемая альтернативным методом, играет большую роль в производстве первичной энергии. Увеличение доли возобновляемых источников в общей структуре энергопотребления для оказания одного и того же уровня услуг по энергоснабжению требует меньше энергии, не подвергнутой процессу искусственного преобразования.

«Увеличение использования энергии из возобновляемых источников совместно с энергосбережением и повышением энергоэффективности являются важной частью комплекса мер, необходимых для сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу, а также имеет большое значение для обеспечения безопасности энергоснабжения, стимулирования технологического развития и внедрения инноваций», – дополнил Евгений Гроссул.
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