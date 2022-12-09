Официальное обращение Министерства Внутренних Дел опубликовано на сайте ведомства:
"В Приднестровье участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на домашние телефоны жителей разных населённых пунктов, как правило, из других стран. Представляются врачами, юристами, сотрудниками правоохранительных органов и сообщают, что ближайший родственник – сын или дочь – попал в аварию, находится в тяжёлом состоянии, ему срочно нужны средства на лечение или операцию. Доверчивые пенсионеры отдают все свои накопления. А уже после, когда решаются набрать своих родных, понимают, что попали на крючок мошенников.
Уже известно порядка 10 фактов, когда приднестровцы отдали незнакомцам крупные суммы.
Милиция обращается ко всем: пенсионерам, их детям, внукам, соседям! Расскажите вашим знакомым и близким, что каждый из них может стать жертвой злоумышленников!
Важно! Как только позвонил кто-то и сообщает, что с родным человеком произошло несчастье, сразу же прервите разговор! Срочно созвонитесь с тем, о ком вам рассказали. Если вы по какой-то причине не дозвонились, без паники набирайте 102 или любой из номеров, указанных на экране!
Помните, мошенники умеют тянуть время, могут дать трубку подставному лицу, которое сыграет роль вашего сына или дочери. И ещё, злоумышленники обладают информацией о номерах телефонов и адресах, а также именах, отчествах и фамилиях граждан.
Будьте бдительны! Не доверяйте незнакомым людям!" - говорится в обращении.