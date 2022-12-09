Российские ученые создали из водоросли удобрение для выращивания растений без почвы. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточного федерального университета, которому принадлежит авторство разработки, передаёт gazeta.ru
Гидропоника и аэропоника являются эффективным способом выращивания растений там, где нет грунта или возможности его завезти. Кроме того, этот метод позволяет защитить растение от болезней и паразитов, а также дозировать расход воды и питательных веществ. Однако в этом случае рост культуры целиком зависит от используемых химикалий и навыка их применения.
Новое удобрение создано на основе водоросли анафельции, которая широко используется в пищевой промышленности. Вещество применяется в жидкой форме и обладает слегка густой консистенцией, как у натурального соевого соуса. Эффективность удобрения, по заверениям разработчиков, не ниже, чем у минеральных удобрений. »«Выращенный на нашем продукте салат по размеру сопоставим выращенному на импортном растворе. При этом стоимость нашего удобрения ниже, а ценность овощей будет выше, поскольку они более питательные и качественные», — поясняют ученые.
В данный момент исследователи продолжают работу над составом, чтобы он придавал овощам идеальные вкус и аромат. Потенциально жидкость можно использовать для беспочвенного выращивания свежих овощей и фруктов на орбите.