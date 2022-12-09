Ранее компания Huawei представила «умные» солнцезащитные очки Vision Glass, которые подключаются к внешним устройствам. Гаджет оснащен двумя OLED-дисплеями разрешением Full HD (1920×1080 точек) и яркостью 480 нит, что дает пользователю ощущение виртуальной реальности и изображения на 120-дюймовом экране.
По сути, это дополнительный экран для смартфона, планшета или компьютера, к которым Vision Glass подключаются с помощью кабеля USB-C и питается от их аккумулятора. Устройство имеет микродинамики, встроенные в дужки очков. Экран способен отображать 90% цветового пространства DCI-P3 и удостоверен специальным сертификатом за высокий уровень защиты от вредного синего света.
Компания Huawei анонсировала дату продажи и стоимость очков Vision Glass с виртуальным экраном с диагональю 120 дюймов. Об этом сообщает портал Gizmochina.
Отмечается, что вес Huawei Vision Glass составил 112 граммов. Аксессуар можно носить как солнцезащитные очки или использовать для дублирования экрана смартфонов, планшетов и компьютеров Huawei.
На очках присутствует специальная кнопка, с помощью которой пользователи могут регулировать яркость на пяти уровнях. Кроме того, очки оснащены двумя 128-миллиметровыми динамиками.
Продажи Huawei Vision Glass стартуют в Китае по цене в 3 тыс. юаней (около 26,8 тыс. руб.). О доступности гаджета за пределами КНР не сообщается.