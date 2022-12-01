Правительство Республики Молдова выделит более 66 миллионов леев из государственного бюджета на 2023 год в качестве членских взносов и долгов перед международными и региональными организациями.
Соответствующий проект решения разработан Минфином и предложен для общественного обсуждения, сообщает point.md со ссылкой на deschide.md
Согласно списку, опубликованному Министерством финансов, всего Молдова выделит 66 547 500 леев. Из общей суммы 2 454 907 леев будет выделено организациям Содружества Независимых Государств.
Ранее председатель парламента Игорь Гросу заявил, что государство «не видит необходимости» участвовать в мероприятиях СНГ. Более того, спикер заявил, что после завершения начатой Россией СВО в Украине руководству Республики Молдова предстоит принять политическое решение относительно статуса членства в СНГ.
А президент Республики Молдова Майя Санду заявила, что в ходе продвижения по европейскому пути будет принято решение о выходе страны из СНГ.