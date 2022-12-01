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Молдова выделила 2,5 млн леев на членские взносы организации СНГ

Молдова выделила 2,5 млн леев на членские взносы организации СНГ

Правительство Республики Молдова выделит более 66 миллионов леев из государственного бюджета на 2023 год в качестве членских взносов и долгов перед международными и региональными организациями.

Соответствующий проект решения разработан Минфином и предложен для общественного обсуждения, сообщает point.md со ссылкой на deschide.md

Согласно списку, опубликованному Министерством финансов, всего Молдова выделит 66 547 500 леев. Из общей суммы 2 454 907 леев будет выделено организациям Содружества Независимых Государств.

Ранее председатель парламента Игорь Гросу заявил, что государство «не видит необходимости» участвовать в мероприятиях СНГ. Более того, спикер заявил, что после завершения начатой Россией СВО в Украине руководству Республики Молдова предстоит принять политическое решение относительно статуса членства в СНГ.

А президент Республики Молдова Майя Санду заявила, что в ходе продвижения по европейскому пути будет принято решение о выходе страны из СНГ.
  • Сегодня, 10:36
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