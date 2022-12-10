Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что украинский конфликт может привести к войне между Россией и Североатлантическим альянсом. Такую точку зрения он изложил в пятницу во время ток-шоу Lindmo на норвежском телеканале NRK, сообщает eadaily.com
«Боюсь, что война на Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Но я уверен, что мы этого избежим», — сказал генсек.
«Я ощущаю, что все очень серьезно. Это судьбоносное время для Европы и Норвегии. Если что-то пойдет не так, все может обернуться ужасным образом», — добавил он.
Коснувшись помощи Киеву, он утверждал, что лишь сильная Украина сможет обеспечить мир.
«В какой-то момент разговоры становятся бесполезными. Что здесь помогает, так это военная поддержка Украины. Только сильная Украина ведет к миру», — выразил мнение генсек НАТО. Постпред Небензя задал вопрос в Совбезе ООН, украинцы ли противостоят российской армии на поле боя
"Столь масштабная военная поддержка, наверное, не оказывалась ни одному государству в истории. Посудите сами: совокупный объем военной помощи одного Вашингтона Киеву, по данным американского Центра международной политики, только с февраля по начало октября этого года составил 40 миллиардов долларов", - цитирует Небензю РИА Новости.
"Если добавить к ним миллиарды долларов, обещанные или уже выделенные Евросоюзом и Великобританией, то становится ясно, что на вооружение и помощь Украины менее чем за год была потрачена сумма, превышающая военные бюджеты большинства государств НАТО", - добавил он.
По его словам, помимо поставок оружия США и НАТО еще и снабжают киевский режим разведданными, в том числе со спутников, обеспечивают украинские подразделения интернет-связью, осуществляют их подготовку и инструктаж.
"Если же к этому добавить тысячи, если не десятки тысяч, иностранных наёмников и сотрудников ЧВК, о наличии которых мы узнаём по их трупам и переговорам в радиоэфире, возникает резонный вопрос: украинцы ли на самом деле противостоят российской армии в этой стране? Одно можно сказать точно: без упомянутой западной помощи военные действия на Украине уже давно бы закончились, и это признают сами лидеры преступного киевского режима", - заключил постпред.
Участие США и других стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия, предупредил на заседании Совбеза ООН российский постпред Василий Небензя.
Москва, отметил дипломат, точно знает, что специалисты из США участвуют в использовании установок HIMARS на Украине, а наведение РСЗО на цель осуществляется с помощью американских военных спутников.
"А военнослужащие США на земле осуществляют координацию спутниковой и развединформации, загрузку точных координат, программное обеспечение РСЗО и контроль эффективности применения установок", - сказал Небензя.
Он сослался на сообщения, что аэродромы Дягилево и Энгельс, используемые стратегической авиацией, были атакованы с использованием американских спутниковых данных. "Модернизированные советские беспилотники Ту-141 "Стриж" наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS", - отметил постпред.