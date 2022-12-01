Комитет Верховного Совета по законодательству, правоохранительным органам, обороне, безопасности, миротворческой деятельности, защите прав и свобод граждан обсудил законопроекты, два из которых направлены на улучшение положения осуждённых.
Как сообщает парламентская пресс-служба, рассмотрены поправки ко второму чтению в Уголовно-исполнительный кодекс и Закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
Инициативы подготовила группа депутатов с целью на законодательном уровне решить многие вопросы, с которыми сталкиваются люди в местах лишения свободы. О своих просьбах и предложениях осуждённые говорили не только депутатам, но и Президенту. Глава государства в октябре посетил одно из учреждений исполнения наказаний. По итогам инспекции провел совещание с представителями Верховного Совета, профильных министерств и ведомств. Мнение Вадима Красносельского относительно положения осужденных было отражено в поправках комитета, подготовленных к рассмотрению во втором чтении.
Подозреваемым и обвиняемым будут разрешать свидания с нотариусом в неограниченном количестве и неограниченные по продолжительности, для того, чтобы, к примеру, подтвердить доверенность на право представления интересов обвиняемого в сфере предпринимательской деятельности. Кроме этого, они смогут переписываться с родственниками и другими людьми без ограничений по количеству писем. Эти изменения вносятся в Закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
В Уголовно-исполнительный кодекс комитет подготовил 40 поправок. В частности, по некоторым статьям увеличивается число посылок (передач) в год. Большую, чем сейчас, сумму денег можно будет иметь на личных счетах, чтобы покупать продукты питания и товары первой необходимости. Осужденным разрешат слушать радио и смотреть телевизор согласно утвержденному порядку, а также за счёт своих средств подписываться на печатные и периодические издания СМИ.
Осуждённые смогут обучаться по образовательным программам профессиональной подготовки. В настоящее время можно получить только среднее образование (это школьные знания) и профессиональное (например, в местах лишения свободы могут обучить профессии столяра). Поправками комитета предлагается дополнительно дать возможность получить средне-специальное или высшее образование, в том числе и заочно.
Осуждённым, отбывающим наказание в исправительных колониях строгого и особого режимов, могут разрешить под конвоем присутствовать на похоронах близкого родственника на территории республики. Такое пожелание было озвучено Президенту во время его посещения одного из мест лишения свободы. Это право не будет касаться злостных нарушителей порядка отбывания наказания.
Осуждённым, содержащимся в исправительных колониях общего режима, колониях-поселениях всех видов и воспитательных колониях, можно будет выезжать на срок не более 7 дней в связи с личными обстоятельствами: смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, стихийное бедствие, причинившее материальный ущерб осужденному или его семье, длительное свидание с близкими родственниками, отбывающими наказание в виде лишения свободы.
Согласно поправкам осуждённые, которые являются единственным родителем, смогут выезжать на свидания к своему несовершеннолетнему ребёнку-инвалиду. Действующим законом разрешаются свидания с детьми только на территории УИН.
Кратковременные выезды запрещаются осужденным при особо опасном рецидиве преступлений или приговоренным к пожизненному сроку. Не будут выпускать убийц, насильников и тех, кто совершил преступления в отношении несовершеннолетних, а также больных туберкулезом, ВИЧ-инфицированных, тех, кто не прошёл полный курс лечения от венерического заболевания, алкоголизма, токсикомании, наркомании.
Подготовленные Комитетом по законодательству поправки ко второму чтению будут рассмотрены на одном из пленарных заседаний.