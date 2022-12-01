В главном следственном управлении Следственного комитета ПМР завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего Анатолия Нуцы, обвиняемого в мошенничестве (п. «а» ч. 3 ст. 155 Уголовного кодекса ПМР) и подстрекательстве к даче взятки должностному лицу (ч. 4 ст. 32, п. «б» ч. 3 ст. 287 УК ПМР), сообщает пресс-служба СК.
Следствием доказана корыстная заинтересованность Нуцы при осуществлении им защиты по двум уголовным делам. Адвокат обманным путём убеждал своих подзащитных и их родственников, что за определённую сумму денег сможет договориться с должностными лицами Следственного комитета, Прокуратуры и суда о благоприятном исходе по уголовным делам.
Анатолий Нуца убеждал своих клиентов в том, что проблему невозможно решить без взятки, рисовал страшные перспективы. Напуганные граждане передали ему крупные суммы: в одном случае – 4 725 долларов США, во втором – 13 800 рублей ПМР.
Деньги адвокат оставил себе, а обещанные им положительные результаты без его участия на законных основаниях были приняты должностными лицами в рамках расследования уголовных дел.
Информация о нечистом на руку адвокате поступила в управление уголовного розыска МВД, за ним установили наблюдение. Вскоре после получения от подзащитного очередной суммы в 9 000 долларов США Нуца был задержан, впоследствии взят под стражу.
Позже выявили ещё один эпизод, когда адвокат склонял решить вопрос через взятку гражданина, сын которого находился под следствием. В последний момент мужчина был предупреждён и при встрече отказал адвокату в деньгах. По данному эпизоду следствие квалифицировало действия Нуцы по ст. 29, п. «а» ч. 3 ст.155 УК ПМР (покушение на мошенничество).
Доказательства его причастности к указанным преступлениям собраны в достаточном объёме. Обвинительное заключение утверждено прокурором. Уголовное дело передано в суд.