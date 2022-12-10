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Комитет Рады одобрил законопроект о запрете Русской православной церкви в Украине

Комитет Рады одобрил законопроект о запрете Русской православной церкви в Украине

Комитет Верховной Рады в пятницу одобрил законопроект о запрете в Украине Русской православной церкви(РПЦ) и связанных с ней организаций и рекомендовал Раде принять его в первом чтении.

Заместитель главы комитета Евгения Кравчук напомнила, что внесенный в конце ноября законопроект "Об обеспечении усиления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций" предусматривает запрет на деятельность на территории страны и РПЦ и любых религиозных организаций и учреждений, которые входят в ее состав напрямую или через иные структуры и признают каноническую и организационную подчиненность РПЦ, передает point.md ссылаясь на bbc.com

Проект закона был внесен не президентской фракцией "Слуга народа", а депутатом Николаем Княжицким из фракции бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Одобренный законопроект о запрете структур РПЦ на Украине не означает запрет Украинской православной церкви (УПЦ). Глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информполитики «Слуга народа» Никита Потураев опроверг распространенное в Верховной Раде мнение на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), сообщает lenta.ru

По его словам, УПЦ не является частью РПЦ. Более того, он считает, что выявленные при обысках на объектах УПЦ антиукраинские материалы не свидетельствуют о коллаборационизме со стороны этих религиозных институций.
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