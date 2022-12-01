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В Бендерах состоялся турнир «Равные возможности – 2022»

В Бендерах состоялся турнир «Равные возможности – 2022»

В бендерской СДЮШОР № 2 провели турнир «Равные возможности – 2022». На одной площадке в настольном теннисе и шашках состязались параспортсмены и представители органов госвласти, передаёт novostipmr.com

В этом году участниками стали порядка 50 человек: параспортсмены из Бендер, Тирасполя и Кишинёва, а также руководители госадминистрации и горсовета Бендер, представители Правительства, МВД, Государственного таможенного комитета, Министерства по соцзащите и труду, Министерства юстиции.

Турнир уже давно стал традиционным и проводится в рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню людей с инвалидностью. Как рассказал один из организаторов и участников – руководитель фонда «Мир равных возможностей» Дмитрий Кузук, все участники были настроены на победу.

«Турнир прошёл очень ярко, задорно, хотя соревнования носят не развлекательный характер, а именно состязательный. Все спортсмены приходят бороться за награды турнира», - отметил Дмитрий Кузук.

Название «Равные возможности» он объяснил тем, что на соревнованиях для всех создаются равные условия: по жеребьёвке формируются пары из параспортсменов и представителей органов госвласти, у которых равные шансы на победу.

«Люди настраиваются поиграть. Все боролись, все переживали за свои неудачи, каждый хотел победить», - отметил Дмитрий Кузук.

В результате игры получились зрелищными и эмоциональными, а победителей и призёров ждали кубки, медали и грамоты. Завершением турнира стало общее чаепитие, на котором участники поделились друг с другом своими впечатлениями от состязаний.

На следующей неделе руководитель фонда «Мир равных возможностей» планирует провести соревнования по настольному теннису среди паратеннисистов класса 11 (игроки с умственной отсталостью) в Тираспольском психоневрологическом доме-интернате.

  • Сегодня, 18:45
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