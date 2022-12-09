В государственной службе экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР подписан Приказ «Об усилении контроля за сохранением хвойных насаждений».
Документ издан в целях предупреждения и пресечения несанкционированных, самовольных рубок и повреждения хвойных насаждений юридическими и физическими лицами, сообщает пресс-служба ведомства
С 21 декабря 2022 по 5 января 2023 года подведомственные предприятия и учреждения: ГУП «Приднестровье-лес», ГУ «Государственный заповедник "Ягорлык"» и ГУП «Республиканский научно-исследовательский институт экологии» - усилят контроль за сохранением хвойных насаждений на закреплённых территориях.
В числе планируемых мероприятий:
инвентаризация хвойных насаждений в местах массового произрастания;
предновогодние ярмарки по продаже деревьев хвойных пород;
проверки юридических и физических лиц на наличие разрешительных документов на торговлю, наличие товарного чека с указанием наименования продукции, места приобретения и даты покупки;
охрана хвойных молодняков и контроль за транспортом, перевозящим хвойные деревья, на предмет наличия необходимых документов;
профилактические мероприятия по вопросам недопустимости незаконных рубок и повреждения деревьев хвойных пород;
патрулирования по выявлению и пресечению незаконных рубок.
За незаконную порубку, повреждение либо выкапывание хвойных насаждений грозит административная ответственность.