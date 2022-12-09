Dnestr.TV

 
0

Усилен контроль за хвойными насаждениями

Усилен контроль за хвойными насаждениями

В государственной службе экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР подписан Приказ «Об усилении контроля за сохранением хвойных насаждений».

Документ издан в целях предупреждения и пресечения несанкционированных, самовольных рубок и повреждения хвойных насаждений юридическими и физическими лицами, сообщает пресс-служба ведомства

С 21 декабря 2022 по 5 января 2023 года подведомственные предприятия и учреждения: ГУП «Приднестровье-лес», ГУ «Государственный заповедник "Ягорлык"» и ГУП «Республиканский научно-исследовательский институт экологии» - усилят контроль за сохранением хвойных насаждений на закреплённых территориях.

В числе планируемых мероприятий:

инвентаризация хвойных насаждений в местах массового произрастания;

предновогодние ярмарки по продаже деревьев хвойных пород;

проверки юридических и физических лиц на наличие разрешительных документов на торговлю, наличие товарного чека с указанием наименования продукции, места приобретения и даты покупки;

охрана хвойных молодняков и контроль за транспортом, перевозящим хвойные деревья, на предмет наличия необходимых документов;

профилактические мероприятия по вопросам недопустимости незаконных рубок и повреждения деревьев хвойных пород;

патрулирования по выявлению и пресечению незаконных рубок.

За незаконную порубку, повреждение либо выкапывание хвойных насаждений грозит административная ответственность.

  • Сегодня, 19:01
  • DTV
  • Просмотров: 27
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • С 2023 года изменится порядок оплаты за обслуживание вн ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • Оперативное совещание Правительства ПМР . Подробности

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • С 2023 года изменится порядок оплаты за обслуживание вн ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • Оперативное совещание Правительства ПМР . Подробности
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна