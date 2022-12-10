Dnestr.TV

 
0

Личное дело первого космонавта планеты Юрия Гагарина рассекречено

Личное дело первого космонавта планеты Юрия Гагарина рассекречено
Фото: Журнал «Русский космос» госкорпорации «Роскосмос»

"Роскосмос" рассекретил личное дело первого космонавта планеты Юрия Гагарина, которое хранилось в архиве Центра подготовки космонавтов, говорится в материалах, опубликованных в субботу в журнале "Русский космос" передаёт РБК.

"В сентябре этого года по инициативе Роскосмоса с исторического документа сняли гриф секретности, и теперь он доступен исследователям", - говорится в журнале.

Отмечается, что личное дело Гагарина было открыто в 1955 году при поступлении в 1-е Чкаловское военное авиационное училище летчиков в Оренбурге и сопровождало его по всем местам несения службы.

В публикации сообщается, что после трагической гибели первого космонавта 27 марта 1968 года оригинал личного дела в виде исключения не передали на хранение в Минобороны, а оставили в архиве Центра подготовки космонавтов.

Также указывается, что Гагарин, будучи учеником пятого класса, вступил во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ) и получил комсомольский билет, а в июне 1960 года, уже находясь в отряде космонавтов, стал членом Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) и обладателем партбилета.

"Тот факт, что Гагарин вступил в партию, никогда не отрицался, но подробности (номера документов, даты) почему-то не сообщались. Эти сведения, кроме как в рассекреченном личном деле, найти больше негде, и для биографов Гагарина они представляют большую ценность", - говорится в публикации.

Помимо этого, в личном деле указано, что Гагарин имел первую судейскую категорию по баскетболу, а также приведены данные о его первом прыжке с парашютом.

Кроме того, материалы личного дела опровергают публикации интернет-ресурсов о том, что Гагарина хотели исключить из авиационного училища после первого курса из-за плохой техники пилотирования самолета при посадке. В представленных документах указывается, что согласно характеристике, подписанной замкомандира авиационного училища, Гагарина рекомендовали к дальнейшему обучению летному делу после окончания первого курса.

Как говорится в журнале "Роскосмоса", "в личном деле Ю. А. Гагарина есть также его комсомольская характеристика с первого места службы и документ, составленный для присвоения ему звания "старший лейтенант", подтверждающие высокие профессиональные качества будущего первого космонавта".
  • Сегодня, 19:32
  • DTV
  • Просмотров: 22
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • С 2023 года изменится порядок оплаты за обслуживание вн ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • Оперативное совещание Правительства ПМР . Подробности

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • С 2023 года изменится порядок оплаты за обслуживание вн ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • Оперативное совещание Правительства ПМР . Подробности
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна