Депутаты Народного собрания Гагаузии возмущены тем, что новый Кодекс о выборах Молдовы не гарантирует автономии политическое представительство в количестве 5 человек в парламенте.
Депутаты направили обращение президенту Майе Санду с просьбой не промульгировать закон в таком виде. В противном случае Народное собрание обязалось бойкотировать в Гагаузии парламентские и президентские выборы, передает nokta.md
Депутаты парламента Молдовы от Гагаузии проигнорировали просьбу депутатов НСГ поддержать их. По мнению вице-спикера НСГ Георгия Лейчу, эти депутаты обслуживают лишь свои партийные интересы.
В мае этого года депутаты Народного собрания разработали законопроект, которым предложили ввести квоту в парламенте для депутатов из Гагаузии. Согласно законопроекту, 5 депутатов должны избираться по мажоритарной системе в Гагаузии. Данная квота по предложению депутатов должна была быть предусмотрена в новом Кодексе о выборах Республики Молдова.
Народное Собрание Гагаузии подчёркивает тот факт, что Парламент страны, приняв новый Кодекс о выборах Республики Молдова голосами 55 депутатов Парламента, вопреки требованиям ст. 111 Конституции Республики Молдова, по сути, внёс изменения в основной нормативный акт, определяющий статус автономии, нивелировав в одностороннем порядке в очередной раз права и полномочия Гагаузии”.
1 декабря Парламент страны принял новый Кодекс о выборах Республики Молдова. Однако в Кодексе не учли требования депутатов о политическом представительстве гагаузов в парламенте.
Полный текст обращения Народного Собрания Гагаузии здесь