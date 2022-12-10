Совет Евросоюза согласовал пакет документов, который позволит выдать Киеву кредит на сумму 18 миллиардов евро. "Совет достиг соглашения по пакету законодательных актов, который позволит ЕС оказывать финансовую помощь Украине в течение 2023 года в размере 18 миллиардов евро", — говорится в сообщении Совета.
Уточняется, что кредиты будут иметь десятилетний льготный период, сообщает РИА Новости
Теперь пакет направят на согласование Европарламенту. В релизе не исключается, что это может произойти на следующей неделе. При этом часть пакета законодательных актов, необходимых для перечисления средств, совет министров экономики и финансов стран ЕС согласовал 6 декабря. Однако тогда достичь окончательной договоренности не удалось, так как инициативу заблокировала Венгрия.
Европейская комиссия 9 ноября предложила новый пакет макрофинансовой кредитной поддержки Украине на сумму до 18 миллиардов евро на 2023 год. В ЕК тогда отметили, что хотели бы перечислить первые средства уже в январе. Однако для выделения денег из этой макрофинансовой помощи требовалось ее согласование странами ЕС и Европарламентом.
Новая макрофинансовая помощь, по задумке Еврокомиссии, будет состоять из кредитов, выдаваемых на льготных условиях, со сроком погашения до 35 лет. Как подчеркивали в ЕК, эта финансовая поддержка поможет покрыть значительную часть краткосрочных потребностей Украины в финансировании на 2023 год. По оценкам киевских властей и Международного валютного фонда, они составляют от трех до четырех миллиардов евро в месяц.