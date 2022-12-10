Компания Henley & Partners назвала самые сильные паспорта мира в 2021 году. Молдова оказалась на 40-м месте. С молдавским паспортом можно въехать в 121 государство.
Индекс паспортов компании Henley & Partners представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам, передает point.md со ссылкой на diez.md
Индекс анализирует визовые правила более 200 стран и территорий и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран мира, в которые ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз (без визы или с визой по прибытии).
Первая десятка рейтинга выглядит так:
- ОАЭ (173 страны)
- Германия (172 страны)
- Швеция (172 страны)
- Финляндия (172 страны)
- Люксембург (172 страны)
- Испания (172 страны)
- Франция (172 страны)
- Италия (172 страны)
- Нидерланды (172 страны)
- Австрия (172 страны)
- Швейцария (172 страны)
- Южная Корея (172 страны)
Румыния заняла 20-е место, Российский паспорт — на 50-м месте. Отметим, что в 2021 году Молдова находилась на 46 строчке.