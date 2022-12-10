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Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспортов в мире

Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспортов в мире

Компания Henley & Partners назвала самые сильные паспорта мира в 2021 году. Молдова оказалась на 40-м месте. С молдавским паспортом можно въехать в 121 государство.

Индекс паспортов компании Henley & Partners представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам, передает point.md со ссылкой на diez.md

Индекс анализирует визовые правила более 200 стран и территорий и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран мира, в которые ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз (без визы или с визой по прибытии).

Первая десятка рейтинга выглядит так:

- ОАЭ (173 страны)

- Германия (172 страны)

- Швеция (172 страны)

- Финляндия (172 страны)

- Люксембург (172 страны)

- Испания (172 страны)

- Франция (172 страны)

- Италия (172 страны)

- Нидерланды (172 страны)

- Австрия (172 страны)

- Швейцария (172 страны)

- Южная Корея (172 страны)

Румыния заняла 20-е место, Российский паспорт — на 50-м месте. Отметим, что в 2021 году Молдова находилась на 46 строчке.
Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспортов в мире
  • Сегодня, 21:15
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