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Российского певца Данко не пустили в Молдову

Российского певца Данко не пустили в Молдову

Певец Данко (настоящее имя - Александр Фадеев) угодил в международный скандал: артиста не пустили на собственный концерт в Кишинёве, да еще и две ночи продержали в молдавском аэропорту.

- Саша должен был выступать в Кишенёве 9 декабря. Чтобы туда добраться, ему пришлось двое суток ехать на поезде из Крыма в Москву (Данко с семьей давно живет в Ялте, а авиасообщение на полуострове с началом спецоперации приостановлено. - Ред. kp.ru), затем лететь в Ереван и уже оттуда - авиарейсом в Молдову, - рассказала KP.RU жена певца Мария Силуянова. - Но в итоге, когда самолет приземлился в Кишенёве, Сашу - одного-единственного со всего рейса - задержали сотрудники погранслужбы. Мол, ему въезд в страну запрещён по политическим причинам, а именно, из-за поддержки России - проживания в Крыму и поездок на Донбасс.

Сотрудники обещали отправить Данко обратно в Ереван ближайшим утренним рейсом. Однако, кое-как скоротав ночь на лавочке в аэропорту, певец услышал, что самолет забит под завязку. Так Александр задержался ещё на сутки...

- Без еды, без воды, с российскими картами, которыми там нельзя расплатиться, - переживает жена артиста. - Без документов, без каких-либо условий для сна и отдыха. Из-за этой ситуации у него еще и давление поднялось. А в аэропорту только ухмылялась: "Мы вас и на 72 часа можем задержать". Спасибо организатором концерта: как-то передали мужу местные деньги, чтобы он хоть что-то купил поесть. В итоге Саша улетел сегодня в 7 утра по своему же билету, который изначально был куплен организаторами.

Сам Данко пока еще не успел выдохнуть после пережитого стресса. Певец уже добрался до Москвы и теперь летит в Санкт-Петербург, где у него запланирован очередной концерт.

- Некрасиво получилось, - поделился артист прямо перед вылетом. - Организаторы готовили большой концерт в Кишенёве, классно оформили сцену, а руководство Молдавии запретило мне въезд. Отняли паспорт, две ночи пришлось кантоваться в этом ужасном аэропорту... Спасибо, что хоть через два дня выпустили обратно. Я и представить не мог, что гастроли в Молдову могут так закончиться!


  • Сегодня, 07:57
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