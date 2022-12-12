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Иностранным авиакомпаниям хотят ужесточить допуск к полетам в Россию

Иностранным авиакомпаниям хотят ужесточить допуск к полетам в Россию

Ространснадзор предложил Минтрансу ужесточить правила допуска иностранных авиакомпаний к полетам в Россию. Письмо с такой инициативой глава службы по надзору в сфере транспорта Виктор Басаргин направил замминистру транспорта Игорю Чалику в начале декабря. Документ есть в распоряжении «Известий».

Ространснадзор считает необходимым ввести в России программу оценки безопасности иностранных авиакомпаний по аналогии с другими странами. И прежде чем получить допуск к рейсам в РФ, они должны пройти аудит и получить одобрение, подтверждающее их соответствие требованиям по безопасности полетов. Без него выполнять рейсы в РФ и пролеты через российское воздушное пространство иностранным авиакомпаниям нужно запретить, следует из документа.

Такой механизм действует в Евросоюзе (ЕС), Великобритании, США, Китае, Израиле, ОАЭ, Монголии и др. Сейчас в этих странах для авиакомпаний РФ установлены более жесткие правила допуска к выполнению международных рейсов, чем те, что действуют для иностранных перевозчиков при полетах в РФ, указали в Ространснадзоре.

Появление в России механизма оценки безопасности зарубежных перевозчиков в службе объяснили защитой интересов наших авиакомпаний, усилением контроля за иностранными эксплуатантами, предупреждением и снижением числа авиационных инцидентов. Кроме того, это создаст возможность введения Россией ответных санкций на запреты и ограничения со стороны зарубежных государств по не связанным с безопасностью полетов мотивам.

В Ространснадзоре предупредили, что после взаимного открытия неба наши авиакомпании сразу не смогут возобновить полеты в Европу. Им сперва нужно будет снова пройти оценку безопасности и получить разрешение для полетов в ЕС — они были аннулированы после попадания перевозчиков РФ в «черный список» по безопасности. При этом европейским авиакомпаниям ничто не помешает сразу запустить рейсы в РФ, так как у нас отсутствует симметричный механизм подобной оценки.
  • Сегодня, 08:18
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