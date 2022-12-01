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Министр здравоохранения Молдовы пообещала публиковать имена коррумпированных врачей

Министр здравоохранения Молдовы пообещала публиковать имена коррумпированных врачей

Министр здравоохранения Алла Немеренко опубликовала в Facebook обращение к коррумпированному медперсоналу, передаёт point.md

«Уважаемые коллеги, все мы знаем, насколько тяжела профессия врача, сколько она требует ответственности, сколько бессонных ночей, профессионального выгорания, эмоций, постоянного обучения. Ни в одной профессии вы не тратите столько лет на учебу, чтение книг и сдачу экзаменов. Полностью согласна, что существующая зарплата даже при всех ее повышениях за последние годы даже близко не покрывает наши жизненные вложения в профессию - время, образование, непрерывное обучение, постоянная работа, часто в нерабочее время, беспокойство, стресс.

В то же время профессия делает нас богами для людей. Они приходят к нам с последней надеждой. И с последними копейками, замотанными в платочек, которые они копят и собирают своими усталыми, скрюченными от работы в поле руками. Большинство из тех, кто сидит перед вами на консультации, или попадает в хирургию, на исследования, не имеют вашей зарплаты, не говоря уже о доходах. Большинство из них похожи на ваших родителей, бабушек и дедушек. Но вы не видите этого сходства. Деньги затемняют взор», — написала Немеренко, цитирует unimedia.info

Говоря о борьбе с феноменом коррупции в медицинской системе министр отметила, что бороться с ним крайне трудно. В то же время она пригрозила, что начнет публиковать имена врачей-взяточников.

«Многие спрашивают меня, как я буду бороться с платежами, которые есть в системе от верха и до низа, слева направо, справа налево. В селе и в городе, в больнице и поликлинике, на МРТ, в хирургии, где угодно, в государственных, а в последнее время и в некоторых частных учреждения. И я признаюсь - мне легче найти десятки миллионов евро и партнеров, готовых прийти на помощь, чтобы мы могли модернизировать наши больницы и учреждения, чем добиться успеха на этом фронте. Но я знаю, с чего начну - опубликую имена просящих деньги. Пусть их знает вся страна. Да, пусть в мою голову полетят горшки. Но мы должны начать когда-то. Потому что жизнь одна, и она от Бога. И никто в этом мире не имеет на нее права. Никто. А жизнь уникальна и бесценна», — добавила министр.
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