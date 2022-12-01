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Украина нарастила экспорт в Молдову

Украина нарастила экспорт в Молдову

За девять месяцев 2022 года товарооборот между Молдовой и Украиной составил $805,8 млн, увеличившись на 16%, в сравнении с тем же периодом 2021 года.

Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко на встрече в Киеве с молдавским министром экономики Дмитрием Алайба, передает logos.press.md

Как было отмечено, с января по сентябрь поставки украинских товаров в Молдову увеличились на 15% - до $708,9 млн, а экспорт молдавских товаров в Украину вырос на 25,7% – до $96,9 млн.

«Молдова является важным торговым партнером Украины, - заявила Юлия Свириденко. - Статус кандидата на членство в ЕС для обеих стран открывает новые возможности для укрепления и углубления двусторонних торгово-экономических связей, и мы должны их активно использовать. Украинская сторона готова инициировать по этому поводу экспертную дискуссию между нашими двумя министерствами экономики».

  • Сегодня, 10:45
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