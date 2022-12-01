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ОАО "ММЗ" выполнил все требования экологических органов Республики Молдова

ОАО "ММЗ" выполнил все требования экологических органов Республики Молдова

Бесперебойная работа ОАО «ММЗ», единственного металлургического предприятия во всём регионе, гарантия стабильности многих молдавских компаний, в первую очередь работающих в строительстве в частном и промышленном секторах ОАО «ММЗ» остается единственным металлургическим предприятием, обеспечивающим своей высококачественной продукцией весь регион и внешний рынок.

Временная либо постоянная остановка производства негативно отразились бы на работе молдавских компаний, которые многие годы успешно и взаимовыгодно сотрудничают с металлургическим заводом и оплачивают налоги в бюджет Молдовы, включая пошлину за поставку металлолома, и на европейских потребителей. Потеря металлургической промышленности станет причиной резкого подорожания строительства в частном и промышленном секторах, что приведет к тяжелым последствиям для всей экономики Молдовы.

На сегодняшний день завод выполнил все требования экологических органов РМ. Высокие стандарты продукции подтверждают регулярные проверки и выданные на их основе сертификаты качества большинства стран Европы. Так, на сегодняшний день заводом получен 21 сертификат соответствия продукции мировым стандартам, и только в этом году на ОАО «ММЗ» проведено 9 внешних аудитов на соответствие европейским стандартам в области готовой продукции, системе менеджмента качества и экологическому менеджменту, по результатам которых нарушений и замечаний нет.

ОАО «ММЗ» сертифицирован по стандарту ISO 14001 (экологический менеджмент) у международной компании SGS, Швейцария. Сертификат соответствия требованиям международного стандарта был получен в 2020 году, и ОАО «ММЗ» ежегодно проходит процедуры подтверждения соответствия указанному стандарту.

По результатам ежегодных аудиторских проверок каких-либо замечаний не выявлено, имеются только предложения к улучшению. Кроме того, ОАО «ММЗ» аккредитована на техническую компетентность в «MOLDAC» (Республика Молдова), имеет необходимые разрешительные документы на эксплуатацию источников ионизирующего излучения НАРЯРД (Республика Молдова), сертифицировано международным сертификационным органом «CARRES» (Великобритания).

В течение 2022 года Инспекция окружающей среды Молдовы дважды посещала Завод с инспекционными визитами, по результатам которых нарушений и амечаний выявлено не было. Напротив, инспекторы были удовлетворены высокими стандартами ОАО «ММЗ» в области экологии.

Бесперебойная работа завода обеспечит стабильный импорт сырья и экспорт готовой продукции, что позволит сохранить работу предприятия, коллектив завода (более 2500 работников), стабильность экономики всего региона и предприятий Республики Молдова, имеющих прямые и косвенные отношения с ОАО «ММЗ», и дополнительных поступлений в бюджет Республики Молдова, - говорится в пресс-релизе предприятия

  • Сегодня, 15:22
  • DTV
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