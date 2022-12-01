Бесперебойная работа ОАО «ММЗ», единственного металлургического предприятия во всём регионе, гарантия стабильности многих молдавских компаний, в первую очередь работающих в строительстве в частном и промышленном секторах ОАО «ММЗ» остается единственным металлургическим предприятием, обеспечивающим своей высококачественной продукцией весь регион и внешний рынок.
Временная либо постоянная остановка производства негативно отразились бы на работе молдавских компаний, которые многие годы успешно и взаимовыгодно сотрудничают с металлургическим заводом и оплачивают налоги в бюджет Молдовы, включая пошлину за поставку металлолома, и на европейских потребителей. Потеря металлургической промышленности станет причиной резкого подорожания строительства в частном и промышленном секторах, что приведет к тяжелым последствиям для всей экономики Молдовы.
На сегодняшний день завод выполнил все требования экологических органов РМ. Высокие стандарты продукции подтверждают регулярные проверки и выданные на их основе сертификаты качества большинства стран Европы. Так, на сегодняшний день заводом получен 21 сертификат соответствия продукции мировым стандартам, и только в этом году на ОАО «ММЗ» проведено 9 внешних аудитов на соответствие европейским стандартам в области готовой продукции, системе менеджмента качества и экологическому менеджменту, по результатам которых нарушений и замечаний нет.
ОАО «ММЗ» сертифицирован по стандарту ISO 14001 (экологический менеджмент) у международной компании SGS, Швейцария. Сертификат соответствия требованиям международного стандарта был получен в 2020 году, и ОАО «ММЗ» ежегодно проходит процедуры подтверждения соответствия указанному стандарту.
По результатам ежегодных аудиторских проверок каких-либо замечаний не выявлено, имеются только предложения к улучшению. Кроме того, ОАО «ММЗ» аккредитована на техническую компетентность в «MOLDAC» (Республика Молдова), имеет необходимые разрешительные документы на эксплуатацию источников ионизирующего излучения НАРЯРД (Республика Молдова), сертифицировано международным сертификационным органом «CARRES» (Великобритания).
В течение 2022 года Инспекция окружающей среды Молдовы дважды посещала Завод с инспекционными визитами, по результатам которых нарушений и амечаний выявлено не было. Напротив, инспекторы были удовлетворены высокими стандартами ОАО «ММЗ» в области экологии.
Бесперебойная работа завода обеспечит стабильный импорт сырья и экспорт готовой продукции, что позволит сохранить работу предприятия, коллектив завода (более 2500 работников), стабильность экономики всего региона и предприятий Республики Молдова, имеющих прямые и косвенные отношения с ОАО «ММЗ», и дополнительных поступлений в бюджет Республики Молдова, - говорится в пресс-релизе предприятия