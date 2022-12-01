В ходе традиционного для начала рабочей недели селекторного совещания при Президенте руководители органов государственной власти, главы государственных администраций городов и районов проинформировали о текущем положении дел. Министр экономического развития сообщил о ситуации в энергетике, охарактеризовав ее как штатную и управляемую. Горячее водоснабжение – в круглосуточном режиме. Температурный режим подачи теплоэнергии – 63-65 градусов. Отапливаются как жилые дома, так и организации и рабочие помещения предприятий. Газоснабжение промышленности на большинстве объектов полноценное. Исключение пока составляют ММЗ и РЦК. Металлургический завод постепенно наращивает обороты производства. Рассчитывают до конца месяца получить 16 тонн проката, что соответствует плановым показателям. Цементный комбинат не так активен: в текущем месяце планируют задействовать 30% производственной мощности.
На совещании был поднят вопрос о необходимости внесения корректив в законодательство, регулирующее вопросы обслуживания внутридомовых сетей. Надо привести правовую базу в соответствие с действующим механизмом, который признан функциональным, передаёт пресс-служба Президента ПМР
Еще одна тема рабочей дискуссии – подвижки в создании земельного кадастра. В течение уходящего года подготовлено программное и техническое обеспечение. Собрана информация по землям сельхозназначения. Есть сложности со сбором сведений относительно пользователей участков в Тирасполе, Слободзейском и Дубоссарском районах. Поручено предоставить данные в первом квартале будущего года. В этот же период предстоит четко определить границы населенных пунктов республики (сейчас есть некоторые разночтения в этой части).
Обсуждали также инициативу о создании завода по утилизации твердых бытовых отходов. Речь идет о пиролизном оборудовании. Мусоросжигающую установку планируют запустить в Тирасполе. Она будет отнесена к ведению столичного спецавтохозяйства, при этом обслуживать рассчитывают не только столицу, но и населенные пункты в радиусе 40-50 километров – Бендеры, Слободзею, Григориополь и села этих районов. Предполагаемая мощность – 10-15 тонн в час. Уже ведутся переговоры с производителями оборудования. Комплекс модульный. Комплектующие приобретаются в зависимости от выбранного проекта. На 2023 год запланирована его разработка, а также проведение предварительных строительных работ для подготовки площадки под завод по утилизации ТБО. На этот этап средства предложено выделить из Экологического фонда. Непосредственно на создание и запуск предприятия отведены 2024-2025 годы. Источник финансирования – ФКВ. Это – предварительные наработки. Президент идею в целом поддержал.
Среди президентских поручений – решение вопроса некачественного выполнения работ по укладке тротуарной плитки возле украинского лицея. Территорию замостили в 2019 году. Вероятно, нарушили технологию. Покрытие приходит в негодность. Предстоят переговоры с подрядчиком.
Говорили на совещании о приведении в порядок тротуаров в Парканах и Терновке. Речь идет об участках вдоль проезжей части. В первом случае понадобится уложить 1739 квадратов тротуарной плитки, во втором – 1932 квадратных метра.
Обсуждали на совещании и предновогоднюю тематику. Вадим Красносельский выразил благодарность всем, кто был задействован в организации культурно-массовых мероприятий, посвященных открытию (зажжению) елок, отметив разнообразие подготовленных программ и активное участие приднестровцев. В Приднестровье проведут традиционный конкурс среди населенных пунктов на лучшее новогоднее оформление. Отмечены будут и юридические лица, которые творчески подойдут к оформлению своих объектов.