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Разрешат ли вылов сома?

Разрешат ли вылов сома?

Состоялось очередное заседание Комитета по вопросам АПК, промышленности, транспорту, строительству и природным ресурсам. Депутаты обсуждали изменения и дополнения в законы «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и «О Дорожном фонде ПМР».

По инициативе Правительства ПМР, в закон ПМР «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» предлагается внести изменения. Они коснутся лова сома обыкновенного (европейского) на территории республики, передаёт пресс-служба ВС ПМР

На протяжении последних 15 лет добыча этого вида рыбы была в Приднестровье под запретом. Однако сейчас популяция заметно возросла и, по рекомендации Республиканского научно-исследовательского института экологии и природных ресурсов, рассматривается возможность возобновления ловли сома в светлое время суток.

Минсельхоз предлагает ограничить время и места, где это будет разрешено, а также количество сома. Предполагается, что будет разрешено вылавливать не более одного сома в день. При этом, рыба должна быть не менее 70 см в длину. Рыба меньшего размера должна быть выпущена обратно в воду. В период нерестового запрета ловля сома также, как и других видов рыб, будет под запретом. Установленные ограничения не распространяются на проведение рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях. Разрешение на вылов сома будет платным и действовать в течение трех летних месяцев.

Законопроект будет вынесен для рассмотрения в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.
  • Сегодня, 17:22
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