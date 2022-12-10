Косово официально подаст заявку на вступление в Евросоюз 15 декабря, передаёт interfax.ru Как сообщил телеканал RTK ("Радио и телевидение Косово"), ссылаясь на копию заявки, в ней говорится, что "вступление в ЕС остается стратегической целью Косово" и что в Косово привержены проведению необходимых для этого реформ.
Агентство EFE сообщает, что косовский вице-премьер Бесник Бислими сейчас находится в Брюсселе и занимается подготовкой этого процесса. Как именно будет подана заявка, пока неизвестно, поскольку пять членов ЕС - Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния - не признают независимость Косово и, соответственно, в принципе не могут рассматривать возможность его присоединения к Евросоюзу.
Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что Сербия попытается воспрепятствовать планам Приштины.
"Мы работаем над тем, чтобы просить государства-члены ЕС, которые не признали (независимость) Косово, оспорить этот вопрос с точки зрения статуса", - сказал Дачич, отметив, что "не существует условий для того, чтобы это стало предметом обсуждения".
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что подача Приштиной 15 декабря заявки на вступление в ЕС является прямым нарушением Вашингтонских соглашений, сообщает rbc.ru
Вашингтонское соглашение между Сербией и Косово было подписано в 2020 году при посредничестве США с целью нормализации экономических отношений двух стран. Документом предусмотрено согласие Белграда отказаться от стремления побуждать другие государства не признавать Косово. Приштина в том же договоре соглашается не подавать новые заявки на членство в международных организациях.
Обострение конфликта между частично признанным Косово и Сербией продолжается уже несколько месяцев. Оно связано с требованием косовских властей ездить на территории республики только с местными номерами RKS, а не с сербскими. До этого водителям разрешали перерегистрацию, но в ноябре власти Косово пообещали штрафовать за использование сербских номеров.
В конце ноября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Белград и Приштина достигли сделки по вопросу автомобильных номеров. При этом уже в начале декабря власти Сербии обвинили Косово в «оккупации» преимущественно населенного сербами севера края. В сербском правительстве заявляли, что более 350 полицейских Косово «вторглись на север Косово и Метохии», тем самым нарушив Брюссельское соглашение от 2013 года о нормализации отношений двух стран. Косовская сторона настаивала, что усиленное присутствие полиции на населенном сербами севере края необходимо для обеспечения безопасности граждан.
Ситуация на 12 декабря в сербских общинах Косово относительно спокойная при продолжающейся блокаде
Северные районы Косово продолжают оставаться блокированными как со стороны косовской полиции, так и со стороны местных сербов, которые таким образом протестуют против задержания бывшего сотрудника полиции, серба Деяна Пантича, сообщает в понедельник сербский телерадиоканал РТС.
По его данным, КПП Брняк и Ярине на административной границе Сербии и Косово в частности сейчас нельзя пересечь ни на автотранспорте, ни пешком.
Несмотря на двойную блокаду, продолжает РТС, ночь на севере Косово прошла спокойно, однако напряжение сохраняется, местные жители обеспокоены. Школы в сербских общинах Косово в понедельник работать не будут.
Накануне в связи с осложнившейся ситуацией президент Сербии Александр Вучич провел заседание Совета национальной безопасности. По его окончании он выступил с призывом к косовским сербам сохранять спокойствие и миролюбие и не поддаваться на провокации.