Министр финансов Молдовы Дмитрий Будянский посоветовал школам Гагаузии с преподаванием на русском языке перейти на румынский язык. На состоявшемся сегодня, 12 декабря, заседании парламента, который рассматривал представленный правительством проект бюджета на будущий год, депутат от Блока коммунистов-социалистов Федор Гагауз сказал, что у русскоязычных школ в автономии нагрузка больше, и, соответственно, денег им требуется больше, сообщает eadaily.com
«У учебных заведении с русским языком обучения учебная нагрузка примерно на 20% больше, чем в учебных заведениях с государственным языком преподавания. По предварительным расчетам, учебные заведения Гагаузии недополучают порядка 25 млн леев. Также хочу спросить о выделении финансовых средств на деление при изучении родных языков — гагаузского, болгарского и украинского. И здесь местные власти должны ежегодно выделять свои деньги — это около 5 млн леев», — сказал Гагауз.
В ответ Будянский предложил свой выход из ситуации. Будянский ответил, что знает, как снизить учебную нагрузку и при этом сэкономить бюджетные средства. По его мнению, выход очевиден — школам с русским языком обучения необходимо перейти на обучение на румынском языке.
«На разделение классов для изучения языков нацменьшинств правительство выделило 5,8 млн леев. Что касается нагрузки на школы с разными языками преподавания, вы сами озвучили решение: переходите все на румынский язык, тогда и нагрузка снизится», — сказал министр.
Напомним, в начале этого года посольство России в Молдове распространило обращение, в котором призвало россиян сообщать о случаях дискриминации. На это очень болезненно отреагировали в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции РМ, где этот пост назвали «не способствующим атмосфере спокойствия в обществе», и призвали воздержаться от подобных жестов.