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«Искусство созидать» - в Бендерах открылась юбилейная выставка Союза художников ПМР

«Искусство созидать» - в Бендерах открылась юбилейная выставка Союза художников ПМР

В Приднестровском государственном художественном музее открылась юбилейная выставка «Искусство созидать», посвящённая 30-летию со дня основания РОО «Союз художников Приднестровья». В экспозиции 150 произведений разных лет.

Директор Приднестровского государственного художественного музея Наталья Егорова рассказала, что 30-летие союза совпадает с другим важным юбилеем – 50-летием Приднестровского государственного художественного музея, передаёт novostipmr.com

Работы, представленные на выставке, написаны в период с 1970 года и до сегодняшнего времени. Это 53 мастера кисти: те, кто стоял у истоков Союза художников Приднестровья, а также современные авторы.

«Выставлены не только авторские произведения, но и полотна из фондов Приднестровского государственного художественного музея, Тираспольского объединённого музея и частных коллекций», - отметила директор музея.

Первым председателем Союза художников ПМР был Леонид Андреевич Пироженко. Также неоценимый вклад в дело становления и развития творческой организации профессиональных художников внесли: Михаил Иванович Руденко, Виктор Иванович Радованов, Евгений Филиппович Иовица, Валерий Васильевич Куличенко, Леонтий Григорьевич Глущенко и другие.

«Свои работы также представили 5 молодых авторов, претендующих на вступление в Союз художников», - сообщила Наталья Егорова.

На выставке также состоялись презентация марочного конверта, посвященного 30-летию Союза художников Приднестровья, и его памятное гашение. Отметим, что на конверте размещена марка с изображением картины приднестровского художника А. Колчака «Мастер». Она была выпущена в составе серии «Приднестровский государственный художественный музей» в 2018 году.

Печать для спецгашения была специально изготовлена к памятной дате. Тираж конверта - 70 шт. Также сегодня были презентованы документальный фильм и альбом Союза художников Приднестровья.

Юбилейную выставку «Искусство созидать» можно посетить до конца января.

Отметим, что 12 декабря 1992 года в Тирасполе состоялся учредительный съезд приднестровских художников, на котором было принято решение о создании в республике первой творческой общественной организации «Союз художников Приднестровья».

«Искусство созидать» - в Бендерах открылась юбилейная выставка Союза художников ПМР

«Искусство созидать» - в Бендерах открылась юбилейная выставка Союза художников ПМР

«Искусство созидать» - в Бендерах открылась юбилейная выставка Союза художников ПМР

«Искусство созидать» - в Бендерах открылась юбилейная выставка Союза художников ПМР

«Искусство созидать» - в Бендерах открылась юбилейная выставка Союза художников ПМР
  • Сегодня, 19:59
  • DTV
  • Просмотров: 4
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