По поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко в стране начата внезапная проверка боеготовности войск, сообщило Минобороны.
Проверка проводится под руководством Государственного секретариата Совета Безопасности. Запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности, уточнили в военном ведомстве, передаёт РБК
«Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина», — подчеркнули в Минобороны.
Военная техника пройдет по Бресту 13 декабря в рамках внезапной проверки Вооруженных сил Белоруссии, предупредил через Telegram председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук, передаёт interfax.ru
"В Бресте запланировано передвижение военной техники и личного состава 38-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Возможно временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности", - сообщил он.
10 октября Лукашенко договорился с президентом России Владимиром Путиным о размещении совместной группировки войск на территории Белоруссии. «Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства», — сказал тогда Лукашенко. Он добавил, что готов принять и разместить на территории Белоруссии «не одну тысячу» российских военнослужащих и предостерег Украину от возможного удара по Белоруссии, сообщало агентство БелТА.
В конце того же месяца Лукашенко поручил Министерству обороны начать переговоры с Россией о создании совместных учебно-боевых армейских центров. 3 декабря белорусский лидер встретился с главой оборонного ведомства России Сергеем Шойгу. На встрече он указал, что «ни Белоруссия, ни Россия не хотят войны», но при этом идет подготовка солдат, чтобы «отразить любую агрессию».
3 декабря Шойгу и глава белорусского Минобороны Виктор Хренин внесли изменения в соглашение между странами о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Глава российского Минобороны назвал Белоруссию надежным партнером «в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран» и напомнил, что в республике проводятся «мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений и воинских частей».