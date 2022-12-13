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Глава Moldovagaz летит в «Газпром» обсудить поставки и долги Приднестровья

Глава Moldovagaz летит в «Газпром» обсудить поставки и долги Приднестровья

Глава правления АО Moldovagaz Вадим Чебан в ближайшее время проведет новую встречу с председателем концерна «Газпром» Алексеем Миллером. Об этом он рассказал на телеканале N4, отметив, что планирует обсудить с российской стороной аспекты, связанные с объемом газа, поставляемого в Республику Молдавия, а также с долгами, накопленными жителями Приднестровья, сообщает eadaily.com

«Если не на этой неделе, то на следующей. Постоянно работаю для полного восстановления газоснабжения Республики Молдова. Мы ведем переговоры на корпоративном уровне, но пока я поеду лично. Но мы будем содействовать любой встрече представителей правительства и представителей „Газпрома“», — заявил Чебан.

На вопрос, кто решает вопрос о присутствии представителей молдавской власти на переговорах, глава Moldovagaz ответил, что сейчас не может «ответить и оценить решения господина Миллера и руководства правительства», пишет newsmaker.md

В Молдове уже год действует режим чрезвычайного положения из-за возможных проблем с поставками и оплатой российского газа. За год тарифы на голубое топливо в стране поднялись в 7 раз, ощущается его нехватка. Кишинев демонстративно отказывался вести переговоры с Россией о более выгодной цене на энергоресурсы. Власти РМ утверждают, что Москва ставит им некие невыполнимые с их стороны политические условия, намекая, что они касаются Приднестровья, - пишет EADaily

В октябре изменилась контрактная формула расчета цены, однако стоимость голубого топлива для конечных потребителей в Молдове не поменялась. В прошлые месяцы внутренние тарифы не успевали за ростом отпускной цены, в результате чего у Moldovagaz сформировался отрицательный баланс, который сейчас восстанавливается.

В ноябре Молдова столкнулась еще с одной проблемой. По политическим соображениям отказавшись покупать электроэнергию у Молдавской ГРЭС (предприятие «Интер РАО» в Приднестровье), она подключилась к румынской энергосети, но не напрямую, а через Украину. В результате республика несколько раз оказывалась без электричества, а европейские цены, которые в 5−7 раз выше тех, что предлагает МолдГРЭС, стали для бюджета страны неподъемными.

В итоге Кишинев решил вернуться к поставкам электричества из Приднестровья, а для его генерирования в декабре направил Левобережью весь объем получаемого от России газа. Свои нужды РМ обеспечивает из хранящихся на Украине и Румынии резервов, при необходимости докупая газ в Европе. В Москве уже обратили внимание на оседание предназначенного Молдове газа на Украине, пообещав разобраться с этим.

Как сообщало EADaily , вице-премьер РМ Андрей Спыну заверил граждан, что они не будут платить «Газпрому» за газ для Приднестровья, а только за вырабатываемую МолдГРЭС электроэнергию.

«АО Moldovagaz оплатит полное потребление за ноябрь за правый берег, оплатит 10 миллионов кубометров, потребленных в первые три дня декабря, и уже то, что идет на левый берег, войдет в этот исторический долг в размере более $ 8 миллиардов», — заключил министр регионального развития.

Напомним, что компании Wikborg Rein Advokatfirma AS из Норвегии и Forensic Risk Alliance & Co из Великобритании должны к 30 января 2023 года провести независимый аудит задолженности «Молдовагаза» перед «Газпромом». Об этом сообщали РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера Молдовы Андрея Спыну. Напомним, что, по подсчетам «Газпрома», долг «Молдовагаза», включая пеню, составляет более 700 миллионов долларов. Кишинев с этой цифрой не согласен.
  • Сегодня, 10:11
  • DTV
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