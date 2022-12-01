Лекарств станет больше, но они подорожают, так как цены на лекарства в Молдове будут формироваться по новому механизму. Парламент РМ утвердил в первом чтении поправки в Закон о лекарствах.
По замыслу авторов поправок – Агентства по лекарствам и Минздрава — поправки должны облегчить доступ населения к качественным лекарственным препаратам и повысить привлекательность фармацевтического рынка Молдовы для отечественных и зарубежных фармацевтических компаний, сообщает point.md ссылаясь на yellowpages.md
В частности, проект предусматривает возможности проводить прямые переговоры с производителем или держателем регистрационного удостоверения лекарственного средства или его официальным представителем, при этом из расчета исключается самая низкая цена.
Анализ показал, что самая низкая цена, как правило, не соответствует реальной ситуации в референтных странах по большинству продуктов. Переговоры, считают авторы, установят справедливые, прозрачные и доступные цены на лекарства в Молдове. Кроме того, лекарство можно будет зарегистрировать сразу на три года.
«У нас должен быть доступ к лекарствам на внутреннем рынке, чтобы пациентам не приходилось отправляться за границу в их поисках. После переговоров компания может снизить цену, потому что заинтересована в том, чтобы попасть в список лекарств, многие из которых включены в список компенсируемых государством», — пояснила министр здравоохранения Алла Немеренко.
Кроме того, в проекте предусмотрен и лимит повышения цен, чтобы предотвратить их необоснованное увеличение. Впрочем, по словам Аллы Немеренко, несмотря на высокий уровень инфляции, цены на лекарства в 2022 году выросли на 3,5%, что в 10 раз ниже уровня инфляции.
Цена от производителя будет высчитываться не на основании среднего валютного курса Национального банка за предыдущий месяц, а на основании среднего значения за 12 предыдущих месяцев. Кроме того, цену можно будет пересматривать не раз в шесть месяцев, а чаще, вне зависимости от колебаний валютного курса.
В то же время производитель сможет увеличить цену на лекарство не более чем на 15% за год с учётом инфляции в предыдущем году. А дженерики не должны превышать 75% от цены оригинала.
Сейчас фармацевтический рынок Молдовы испытывает острый, беспрецедентный дефицит зарегистрированных лекарственных средств – если несколько лет в списке было 8000 препаратов, то сейчас их вдвое меньше — около 4000.
Глава Агентства по лекарствам Драгош Гуцу в комментарии для Business Pages отметил, что действующий механизм ценообразования лекарств позволил сдержать рост цен на препараты, но привел и к побочным эффектам.
«Очень жесткое регулирование цен в условиях всепоглощающей инфляции приводит к тому, что поставка медикаментов становится для производителя абсолютно не выгодной, и они уходят с нашего фармрынка. Мы, конечно, не хотим повышать цены на медикаменты, но и тогда продолжаем терять лекарства», — объяснил он.
По его словам, у нового механизма более гибкий подход, а один из главных моментов преобразования — исключение из расчета самой низкой цены, что даст возможность регистрировать правильную, не заниженную для производителя цену.
«Прежде всего мы хотим сформировать цены на медикаменты, которые уже зарегистрированы в Молдове, но из-за невозможности договориться с производителем о цене, они не продаются в аптеках. То есть тут проблема не в высокой цене, а в ее элементарном отсутствии.
Мы не ожидаем повышения стоимости тех продуктов, которые уже есть на нашем фармрынке. Основным преимуществом для конечного потребителя станет увеличение ассортимента наших аптек», — сказал Гуцу и добавил, что с другой стороны, у производителя появляется возможность повысить цену.
«Сейчас в законе прописано, что цена за год может увеличиться либо не более чем на 15%, либо на уровень инфляции. То есть, у производителя есть перспективы для роста, но, с другой стороны, эти перспективы ограничены. На следующий год прогнозируется рост цен на медикаменты 5-7%. То есть резкого роста не предвидится, зато появится очень много лекарств, которые раньше были недоступны», — подчеркнул глава агентства.
Гуцу заявил, что закон разрабатывался в очень широком договорном кругу — в его составлении участвовали и местные производители, и представители зарубежных компаний, и медицинское сообщество, и минздрав, и экономический совет при премьер-министре. «Мы учли интересы всех сторон», — заверил чиновник.