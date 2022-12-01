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Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьницы

Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьницы

Подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы Светланы Дитковской задержан ночью 13 декабря оперативными сотрудниками управления уголовного розыска МВД ПМР.

Как сообщает пресс-центр МВД, в настоящее время несовершеннолетний задержан в порядке статьи 104 Уголовно-процессуального кодекса ПМР. В отношении него возбуждено уголовное дело. Молодой человек даёт признательные показания.

Напомним, тираспольская школьница Светлана Дитковская пропала 1 декабря. В этот день девушка перед тем, как уйти из дома, разговаривала с неизвестным мужчиной по телефону. Родственники пытались связаться с девочкой, но звонок сбросили, а после телефон выключился.

8 декабря Светлану Дитковскую обнаружили мертвой. Тело нашли в недостроенном здании возле тираспольской школы № 15. Труп с признаками насильственной смерти лежал в подвальном помещении.

Был проведён осмотр места происшествия, назначены специальные экспертизы
  • Сегодня, 11:01
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