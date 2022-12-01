Подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы Светланы Дитковской задержан ночью 13 декабря оперативными сотрудниками управления уголовного розыска МВД ПМР.
Как сообщает пресс-центр МВД, в настоящее время несовершеннолетний задержан в порядке статьи 104 Уголовно-процессуального кодекса ПМР. В отношении него возбуждено уголовное дело. Молодой человек даёт признательные показания.
Напомним, тираспольская школьница Светлана Дитковская пропала 1 декабря. В этот день девушка перед тем, как уйти из дома, разговаривала с неизвестным мужчиной по телефону. Родственники пытались связаться с девочкой, но звонок сбросили, а после телефон выключился.
8 декабря Светлану Дитковскую обнаружили мертвой. Тело нашли в недостроенном здании возле тираспольской школы № 15. Труп с признаками насильственной смерти лежал в подвальном помещении.
Был проведён осмотр места происшествия, назначены специальные экспертизы