В социальных сетях появились публикации поддельного скриншота якобы с сайта «Новостей Приднестровья» с текстом «новости» о возможных массовых отключениях электроэнергии на территории республики.
«Новости Приднестровья» официально заявляют, что не публиковали таких материалов и сообщений. Этот и другие подобные скриншоты являются не чем иным, как подделкой, осуществленной при помощи технических средств.
Информационное агентство настоятельно просит читателей быть внимательными и доверять только материалам, размещенным на нашем официальном сайте novostipmr.com или в официальных группах информационного агентства в социальных сетях и мессенджерах.
Если вы видите публикацию в посторонней группе или чате со ссылкой на «Новости Приднестровья», которая вызывает у вас сомнения, вы можете проверить подлинность данного сообщения, зайдя на сайт или в телеграм-канал
Будьте внимательны, не поддавайтесь на провокации и не доверяйте фейковым новостям.