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В преддверии Нового года в Приднестровье проводятся благотворительные акции

В преддверии Нового года в Приднестровье проводятся благотворительные акции

В преддверии Нового года многим хочется совершать добрые поступки. Особенно приятно делать подарки тем, кто больше всего ждёт этот праздник, – детям. В Приднестровье традиционно к главному зимнему торжеству проводятся благотворительные акции, о которых рассказывает газета «Днестровская правда».

Вот уже 14 лет «Почта Приднестровья» организовывает акцию «Письмо Деду Морозу». В ней принимают участие дети от 5 до 12 лет. Суть мероприятия – написать вместе с родителями письмо зимнему волшебнику. Самые талантливые отправители получат подарок. На конверте необходимо указать адрес, номер телефона, возраст, а также прикрепить марку. Письмо отправить по адресу: Деду Морозу, 3300, Тирасполь, улица Ленина, 17. В здании центральной почты организаторы подготовили специальные почтовые ящики. В них уже хранится много писем от ребят. Акция будет длиться до 14 декабря включительно.

Дарить перед праздником радость детям с ограниченными возможностями здоровья – ещё одна добрая традиция в Приднестровье. Молодёжный актив Молдавской ГРЭС на протяжении нескольких лет воплощает мечты воспитанников Глинойской школы-интерната в рамках акции «Время чудес». В этом году они исполнят желания и ребят из Чобручского детского дома. Стать добрым волшебником и осчастливить ребёнка может каждый неравнодушный приднестровец.

«Воспитанники до начала акции пишут письма с желаниями. Для этого мы подготовили бланки и конверты, ребята заполняли их вместе с педагогами. Затем учреждения передают эти письма нам. После чего мы составляем полный список и публикуем его»,– рассказала сотрудник Молдавской ГРЭС и руководитель социального направления Ирина Бойко.

Чтобы сделать новогодний подарок ребятам, нужно предварительно позвонить организаторам и узнать, кто ещё остался без новогоднего чуда. До 26 декабря можно перевести средства или купить подарок самостоятельно и передать его инициаторам акции.

На протяжении семи лет в канун Нового года волонтёры организации «От сердца к сердцу» запускают по всему Приднестровью акцию «Исполним мечту онкобольного ребёнка». В этом году в список попали больше 60 ребят, которые, превозмогая боль и трудности, продолжают верить в чудо. Акция началась 25 ноября. На сегодняшний день большая часть желаний уже осуществлена. Добровольцев очень много. Есть и те, кто уже несколько лет помогает одному и тому же ребёнку. Как и полагается, долгожданные призы вручают Дед Мороз и Снегурочка.

Упомянуть стоит и акцию «Коробка добра» от «5 карманов» и фонда «Поможем вместе». В каждом магазине стоят коробки, в них люди могут положить что-то для малышей: одежду, обувь, игрушки, бытовую химию, подгузники, канцелярию. Подарки можно принести из дома или купить на месте. Всё это отправят в детские дома, детям из малоимущих семей и семьям беженцев.
  • Вчера, 19:17
  • DTV
  • Просмотров: 57
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