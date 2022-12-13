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В Новой Зеландии запретят курить тем, кто родился после 2009 года

В Новой Зеландии запретят курить тем, кто родился после 2009 года

Палата представителей Новой Зеландии приняла законопроект о запрете продажи табачных изделий всем покупателям, родившимся после 1 января 2009 года. Об этом сообщило радио RNZ, передаёт ria.ru

Из материала на сайте радиостанции следует, что принятый в третьем чтении закон стал "еще одним шагом к цели правительства Новой Зеландии делать страну некурящей к 2025 году".

Согласно документу, разрешенная концентрация никотина в табачных изделиях будет сокращена. Правительство также урежет число торговых точек по продаже табака. Наконец, рожденным после 1 января 2009 года (представителям этой группы в 2022 году исполняется 13 лет) пожизненно будет запрещено приобретать табак.

"Число торговых точек по стране, которые будут торговать табаком, будет сокращено в десять раз по сравнению с нынешними шестью тысячами", - заявила замминистра здравоохранения Новой Зеландии Аиши Верралл, передаёт ruposters.ru

К концу 2023 года в Новой Зеландии останется только порядка 600 точек продажи табачных изделий, добавила чиновница. По информации RNZ, в настоящее время в стране курят только 8% взрослого населения, что в два раза ниже показателя десятилетней давности.

Летом российская спецоперация на Украине опосредованно "помогла" немцам бросить курить. Причина тому – нарушение привычных логистических цепочек, а также приостановка работы завода по производству сигаретных пачек, находящегося в Харькове.
  • Вчера, 19:48
  • DTV
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