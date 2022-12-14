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В Правительстве обсудили ход работ по формированию электронного земельного кадастра

В Правительстве обсудили ход работ по формированию электронного земельного кадастра

В центре внимания Правительства ПМР – создание электронного земельного кадастра. Как напоминают в пресс-службе Правительства, это поручение главы государства. Стоит отметить, что такого рода процедуру проводили еще в советские годы.

На сегодняшний день, были реализованы все подготовительные работы: обеспечены госадминистрации необходимой аппаратурой, техникой и программным продуктом. Также Минсельхоз совместно с Минцифрой провели обучающие курсы по работе с информационной системой «Панорама» для 14-ти сотрудников. Как отметил Сергей Оболоник, подготовка специалистов является важнейшим фактором качественного исполнения работ в дальнейшем.

Кроме того, специалисты Миницифры активно занимаются заполнением ГИС «Панорама». Ими были получены картографические материалы в электронном виде из уже имеющихся локальных информационных систем ведения учета земельных участков. В свою очередь Минсельхоз занимается разработкой правовой базы, в частности, нормативно-правовых актов, предусматривающих подготовку топографических планов.

В ходе обсуждения также были выявлены и трудности, с которыми сталкиваются госадминистрации городов и районов при переносе архивных данных в электронный земельный кадастр. Дело в том, что большая часть информации о землях хранилась только на бумажных носителях. Ее цифровизация занимает достаточно много времени, поскольку для проведения архивных исследований в некоторых ведомствах не хватает сотрудников.

Так, например, по городу Тирасполь и Днестровск информация, подлежащая внесению в электронный государственный земельный кадастр, собрана в отношении порядка 8 тыс. объектов, ежегодно там принимается более 700 документов.

«Все, что нужно – сфокусироваться на этой задаче на уровне региональных администраций. И, в первую очередь, сформировать контент, то есть те данные, которые должны быть в системе», — выразил мнение Вице- премьер Сергей Оболоник.

В завершении дискуссии Глава Правительства поручил профильным ведомствам плодотворнее сотрудничать с госадминистрациями городов и районов. Также Премьер подчеркнул, что при формировании кадастра необходимо сделать акцент на землях сельхоз назначения в деталях. Если говорить о данных по населенным пунктам, то текущую работу предстоит делать уже в электронной форме, а архив переводить системно, по плану.
  • Сегодня, 09:00
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