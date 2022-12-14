Молдавские власти подадут в суд на российский концерн «Газпром», который обвиняют в провоцировании энергетического кризиса. Об этом рассказал министр инфраструктуры Андрей Спыну в интервью Deutsche Welle, опубликованном 13 декабря. Спыну отметил, что юристы уже готовят детали обращения, передаёт newsmaker.md
«„Газпром“ виноват в том, что мы вынуждены закупать газ и электроэнергию на международном рынке. И мы готовимся подать в суд на концерн за невыполнение контракта. Также мы потребуем компенсации ущерба, потому что по их вине мы вынуждены перенаправлять средства, брать кредиты. Мы подписали контракт и расчитывали на него. Он действующий, „Газпром“ не предлагал пересмотреть или разорвать его. Также концерн не предлагал сократить объем поставок. Они просто игнорируют свои обязательства и должны заплатить за это», — рассказал Спыну.
Министр также отметил, что «Газпром» стал ненадежным партнером. «„Газпром“ делает, что хочет. В последние годы они показали, что способны на все. И если вы меня спросите, что еще может сделать „Газпром“, то я не смогу ответить. Они перекрыли газ болгарам, итальянцам, немцам, на Украину, отключили Польшу и Финляндию. Но они не могут требовать от нас заплатить за газ для Приднестровья. Никто в Кишиневе никогда не согласится на это и у нас есть контракт. Мы все оплатили», — добавил он.
По поводу недовольства российского президента Владимира Путина тем, что Молдова хранит часть закупленного газа в Украине, Спыну подчеркнул, что «это наше суверенное право». «Мы можем хранить купленный газ где угодно. Не Путину нам указывать», — добавил он.
Напомним, что с 5 декабря, Moldovagaz получает газ из двух источников. Как ранее рассказывал Вадим Чебан, 5,7 млн кубов в рамках действующего контракта Молдове поставляет «Газпром». Еще 3,5 млн кубометров Moldovagaz закупает у Energocom.
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Молдавские власти решили выдать компании "Молдовагаз" кредит в размере 1,05 млрд леев, которые нужно вернуть до 1 мая 2023 года. Процентная ставка - 21,5%. "Если кредит не будет погашен до 1 мая, то мы забираем всю газотранспортную систему", – сказала Гаврилица.
Власти Молдовы в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Аудит должны были провести до 1 мая, однако к нему приступили совсем недавно. Как заявил вице-премьер Андрей Спыну, к концу года будет представлен первый отчет по аудиту.
"Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдову, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".