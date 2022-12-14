Помимо блокады Нагорного Карабаха в связи с «экологической акцией» в Лачинском коридоре — единственной транспортной связью непризнанной республики с внешним миром — минувшей ночью Азербайджан также прервал подачу газа в Степанакерт и прилегающие к нему населëнные пункты.
Из карабахской столицы утром 14 декабря сообщают, что приостановка подачи газа в таких погодных условиях является «гуманитарным и экономическим терроризмом», который Азербайджан последовательно осуществляет против мирных жителей Арцаха (армянское историческое название Нагорного Карабаха. — Ред.), передаёт eadaily.com
Государственный министр (глава правительства) Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявил, что в сложившейся ситуации учебные заведения республики с сегодняшнего дня прекращают работу на неопределëнный срок.
«Мы будем вынуждены закрыть школы… Мы не знаем, как долго продлится эта ситуация. Мы делаем всë, чтобы весь мир узнал об этой ситуации, чтобы весь мир увидел истинное лицо Азербайджана, чтобы они поняли, что нам невозможно как-то жить, имея с ними отношения при таком подходе — перекрытие дороги и подачи газа зимой», — отметил Варданян.
В результате блокирования с утра 12 декабря азербайджанскими активистами, которых поддерживают власти страны, единственной дороги, соединяющей Арцах с Арменией, карабахские сëла Мец Шен, Хин Шен, Егцаох и Лисагор Шушинского района оказались в блокаде. В связи с закрытием дороги поставки продуктов питания, в частности, хлеба и муки, а также других товаров первой необходимости в указанные населенные пункты не осуществляются.
Российский миротворческий контингент (РМК) в своëм информационном бюллетене от 13 декабря отметил, что днëм ранее азербайджанской стороной была заблокирована автомобильная дорога Степанакерт — Горис, добавив, что командованием РМК ведутся переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по дорожному направлению Степанакерт — Горис.
США и Франция накануне призвали Азербайджан прекратить блокирование Лачинского коридора и восстановить единственную транспортную связь Нагорного Карабаха с внешним миром.
Азербайджан обвинил Армению и упрекнул миротворцев
Официальный Баку назвал необоснованными обвинения МИД Армении в адрес азербайджанской стороны в блокировке Лачинского коридора и создании гуманитарной катастрофы, потребовав от Еревана «положить конец заявлениям и действиям против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана».
В ответ на распространëнное в минувший вторник заявление армянского внешнеполитического ведомства МИД Азербайджана указал вечером 13 декабря, что призывы к созданию международного механизма обеспечения прав и безопасности армян Карабаха являются неприемлемыми, поскольку «вопрос прав и безопасности армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, является внутренним делом Азербайджана».
«Карабах — неотъемлемая часть Азербайджана, и права и безопасность проживающего там населения будут гарантированы законами и Конституцией Азербайджана», — говорится в заявлении.
МИД республики также категорически отверг обвинения в том, что имеет отношение в блокировке единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией. Не использовав термин «Лачинский коридор», азербайджанская сторона заявила, что «дорога Шуша — Лачин» была заблокирована не азербайджанскими протестующими, а российскими миротворцами, которые временно размещены на территории Азербайджана».
«Азербайджан готов удовлетворить гуманитарные потребности всех армянских жителей, проживающих на территории Азербайджана, и недовольство Армении не имеет никаких оснований», — заявили в МИД Азербайджана, добавив, что акция протеста в районе города Шуши, на одном из участков Лачинского коридора, проводится представителями гражданского общества и экологическими активистами.
Баку далее вновь обвинил Ереван в невыполнении положений трëхстороннего заявления лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, в частности, «в невыводе армянских вооружëнных сил с территории Азербайджана, использовании Лачинской дороги для провокаций и незаконной экономической деятельности».
Азербайджанская сторона упрекнула российских миротворцев в невыполнении достигнутых соглашений. В заявлении в связи с этим указывается, что с начала декабря велись переговоры между властями Азербайджана и командующим российской миротворческой миссией генерал-майором Андреем Волковым.
«По итогам переговоров, имевших место 3-го и 7-го декабря, была достигнута договорëнность о том, что группа азербайджанских специалистов 10-го декабря начнëт предварительные наблюдения вокруг незаконной эксплуатации полезных ископаемых в Карабахском регионе Азербайджана. Однако, несмотря на договорëнности, российские миротворцы не создали условия для нормальной деятельности азербайджанских экспертов», — заявили в МИД Азербайджана, напомнив, что по этому вопросу ранее российской стороне была направлена нота протеста.