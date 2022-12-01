Депутаты Верховного Совета ПМР рассмотрели поправки и приняли закон о бюджете на 2023 год в третьем окончательном чтении. В ближайшее время документ будет направлен на подпись Президенту ПМР. Спикер Александр Коршунов поздравил парламентариев с принятием закона о бюджете и отметил, что была проделана огромная и очень важная для страны работа.
Принцип сбалансированности бюджета по доходам и расходам остался сохраненным. Удельный вес социально-защищенных статей расходов составил более 60% от общей суммы расходов республиканского бюджета. Сам законопроект учитывает изменения в налоговое законодательство, которые парламент принял в конце сентября. Работа над проектом бюджета-2023 шла во всех парламентских комитетах. Они вносили свои поправки и предложения. Доходы консолидированного бюджета увеличились более чем на 625 миллионов рублей. Расходы остались почти на прежнем уровне, дефицит уменьшился. Первоочередная задача осталась прежней – выполнение государством своих социальных обязательств, сообщает пресс-служба ВС ПМР
«В этих непростых условиях нам удалось принять бюджет в сбалансированном виде. Это означает, что все социальные обязательства государства обеспечены ресурсами. И, конечно же, это позволит в 2023 году государству в полном объеме, своевременно выплачивать заработные платы, пенсии и пособия нашим гражданам. В бюджете на 2023 год заложено повышение заработных плат в системе здравоохранения и педагогам в системе просвещения. Дискуссии на данную тему велись долго. Мы понимаем, что нужно предпринимать определенные шаги для того, чтобы повышать заработную плату данным категориям граждан. Для того, чтобы сохранить кадры в системе здравоохранения и системе образования. Поэтому 12%-е повышение в 2023 году также обеспечено денежными средствами для того, чтобы эти обязательства государство могло выполнить», - отметил председатель профильного Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
Основные направления бюджета-2023 – здравоохранение, просвещение и социальная сфера. Самые крупные траты запланированы на сферу здравоохранения - 920 миллионов рублей. На эти деньги в Приднестровье будут, в том числе, покупать лекарства и медицинское оборудование для учреждений здравоохранения, оплачивать некоторым категорий детей консультации у узких специалистов и многое другое. На систему образования в бюджет-2023 заложили 360 миллионов рублей. Еще 605 миллионов - на социальную сферу.
«Также на 2023 год заложены средства на исполнение государственных целевых программ в сфере здравоохранения: лечение граждан за рубежом, государственная целевая программа по ВИЧ, онкологии. Заложены средства на реализацию таких социальных направлений как приобретение жилья детям-сиротам, оказание поддержки нашим молодым гражданам для получения льготного кредита для приобретения жилья. Все эти программы как раз направлены на то, чтобы люди в ПМР оставались, жили, создавали семьи, растили своих детей», - добавил председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
Продолжится финансирование целевых бюджетных фондов. В бюджете-2023 предусмотрены средства для Фонда капвложений - 207 миллионов рублей. Будет работать Дорожный фонд (226 млн. рублей), Экологический фонд (8,5 млн. рублей), планируется направить средства на поддержку и развитие предпринимательства (20 млн. рублей) и молодежи (почти 10 млн. рублей). Также проект закона о бюджете предполагает сохранение Фонда поддержки сельского хозяйства (20,5 млн. рублей) и развитие мелиоративного комплекса республики (более 71 млн. рублей).
«Необходимо изыскивать средства на программы развития, на поддержку наших экономических агентов, которые сегодня очень активно пользуются программой субсидирования процентной ставки для льготных кредитов. И именно поэтому в Фонде развития предпринимательства у нас заложены средства на продолжение этой программы. Что касается развития мелиоративного комплекса. Изначально Правительство ПМР предлагало денежные средства на развитие мелиорации в одном объеме. По итогам дискуссий была изыскана возможность добавить средства. То есть, все делается для того, чтобы максимально быстро мы могли развивать программы мелиорации теми средствами, что у нас есть. Мелиорация будет способствовать эффективному сельскому хозяйству. Сельское хозяйство будет способствовать программе импортозамещения, реализации программы продовольственной безопасности. Поэтому даже в этих сложных условиях денежные средства на развитие данных направлений депутаты, Правительство и Президент изыскали», - прокомментировал решение парламента Виктор Гузун.
Вместе с законом о бюджете-2023 парламентарии сегодня приняли во втором окончательном чтении и закон о бюджете Единого государственного фонда социального страхования. Оба документа направлены на подпись главе государства. Сразу после того, как документ будет подписан Президентом ПМР, в городах и районах начнется работа над местными бюджетами.