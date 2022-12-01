В число резервных валют в Приднестровье теперь входит и китайский юань. Соответствующий законопроект, внесенный депутатом Верховного Совета ПМР Юрием Кучеренко, парламентарии приняли сегодня во втором, окончательном чтении, сообщает novostipmr.com
Как отметил разработчик законопроекта, в мире китайский юань признается резервной валютой с 2016 года, при этом в золотовалютных резервах России он по состоянию на 1 января этого года занимал четвертое место.
В связи с нестабильной геополитической и экономической обстановкой в мире банковская система республики нарастила объем операций в юанях, в связи с чем возникла необходимость дополнить установленный Законом «О центральном банке ПМР» список резервных валют.