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Китайский юань официально признан в Приднестровье резервной валютой

Китайский юань официально признан в Приднестровье резервной валютой

В число резервных валют в Приднестровье теперь входит и китайский юань. Соответствующий законопроект, внесенный депутатом Верховного Совета ПМР Юрием Кучеренко, парламентарии приняли сегодня во втором, окончательном чтении, сообщает novostipmr.com

Как отметил разработчик законопроекта, в мире китайский юань признается резервной валютой с 2016 года, при этом в золотовалютных резервах России он по состоянию на 1 января этого года занимал четвертое место.

В связи с нестабильной геополитической и экономической обстановкой в мире банковская система республики нарастила объем операций в юанях, в связи с чем возникла необходимость дополнить установленный Законом «О центральном банке ПМР» список резервных валют.
  • Сегодня, 17:51
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