По данным международной организации «Репортеры без границ», в 2022 году по всему миру задержали 533 журналиста, 57 были убиты.
За 11 месяцев 2022 года в мире было задержано 533 журналиста — это рекордное количество, превышающее прошлогодний показатель на 13,4%. Об этом сообщается в ежегодном отчете международной организации «Репортеры без границ» (RSF), передаёт forbes.ru
Больше всего журналистов под стражей находится в Китае — 110 человек. «Китай, где цензура и слежка достигли экстремального уровня, по-прежнему остается крупнейшей в мире тюрьмой журналистов», — считают в RSF. На втором месте по числу задержанных журналистов — Мьянма, где под арестом находятся 62 работника СМИ. Далее следуют Иран (47), Вьетнам (39) и Белоруссия (31). В России, по данным организации, задержано 18 журналистов.
Среди задержанных из-за своей профессиональной деятельности работников СМИ в этом году 15% составляют женщины — 78 журналисток, что почти на 30% больше по сравнению с 2021 годом. Как отметили представители RSF, этот показатель также стал рекордным. Еще пять лет назад доля женщин в числе задержанных журналистов по всему миру составляла менее 7%.
По данным «Репортеров без границ», не менее 65 журналистов и работников СМИ в настоящее время находятся в заложниках по всему миру, двое пропали без вести. В этом году также выросло число убитых журналистов — 57 человек, что на 18,8% больше, чем в 2021-м. Самой опасной страной для журналистов в RSF четвертый год подряд называют Мексику, где погибли 11 сотрудников СМИ.
Кроме того, в своем отчете за 2022 год RSF напоминает о некоторых наиболее резонансных делах года, связанных с журналистами. Среди них — дело бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в госизмене. Этот приговор — самый тяжкий из зафиксированных RSF в 2022 году.