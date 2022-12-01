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В Турции введут налог на проживание в 2% для туристов

В Турции введут налог на проживание в 2% для туристов

В Турции во всех объектах размещения - отелях, мотелях, апартаментах, пансионатах, гостевых домах и кемпингах - начнут взимать налог на проживание в размере 2% от стоимости размещения, сообщают турецкие СМИ.

Ввести налог предложил Минфин. В соответствии с законом, принятым турецким парламентом в 2019 году, он должен был быть введен еще в апреле 2020 года, но эту меру отложили из-за пандемии коронавируса и протестов отельеров. Президент Турции Реджеп Эрдоган тогда заявил, что перенос налога станет одной из мер поддержки туристической отрасли. Новая дата вступления в силу закона - 1 января 2023 года, передаёт interfax.ru

Налог в размере 2% стоимости размещения вводится только на проживание в отелях. Проведение мероприятий в отелях - свадеб, конгрессов, конференций и других - не будут облагаться налогом в том случае, если гости не остаются на ночь

Согласно документу, налогом на проживание в размере 2% будут облагаться как собственно размещение (ночлег), так и все другие услуги, которые продаются вместе с услугой ночлега. Это питание и напитки, развлекательные услуги, пользование бассейном, термальным комплексом и другими оздоровительными услугами.

При этом однозначного решения касательно того, как будет взиматься новый туристический сбор, на данный момент нет. Некоторые операторы полагают, что цена уже будет заложена в предложение и налог будет взиматься с туриста просто при приобретении тура.
  • Сегодня, 19:31
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