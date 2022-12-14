Верховный Совет принял в первом чтении разработанный Правительством ПМР пакет законопроектов, направленных на регулирование вопросов, связанных с оказанием коммунальных услуг.
Как отмечают разработчики законопроекта, гражданам приходится тратить время на оформление договоров с организациями ЖКХ, хотя это действие стало попросту символическим. Достаточно сказать, что на некоторые коммунальные услуги (сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов, техническое обслуживание и ремонт лифтов, содержание и ремонт зданий) до сих пор не разработано типового договора. Согласно статистике, за минувший год сменили собственника около 14 тысяч объектов недвижимости. При этом количество переоформленных договоров на оказание коммунальных услуг составляет лишь 5-7 тысяч, сообщает пресс-служба ВС ПМР
Законопроектами предлагается установить, что договоры на электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, газо- и теплоснабжение, сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов, содержание и ремонт жилищного фонда, санитарное содержание здания и придомовой территории, а также техническое обслуживание и ремонт лифтов для жителей многоквартирных домов могут заключаться в форме конклюдентных действий. Другими словами, если потребитель получает услугу и оплачивает её, то договор считается заключённым.
Для жителей частного сектора такой порядок должен распространяться только на снабжение электроэнергией, водой, газом, теплом (если дом подключен к централизованной системе отопления), а также на водоотведение. Договор на вывоз мусора собственнику частного дома придётся заключать в обычном порядке.
Что касается договоров на коммунальные услуги для юридических лиц, то на них распространять нововведения не планируется.
С принятием этого закона для граждан отпадет необходимость тратить время на оформление заключенных договоров, а естественные монополии, по оценке разработчиков, смогут экономить до 4,6 млн рублей.
«Мне кажется, что это идея верная, - отметил заместитель председателя Комитета Верховного Совета по вопросам региональной политики, местному самоуправлению и ЖКХ Антон Онуфриенко. – В конечном итоге в правовом поле Приднестровья появится действенный инструмент, который позволит реализовывать сложные задачи гораздо легче и проще, причём как поставщикам коммунальных услуг, так и гражданам».
Вместе с тем, отметил Антон Онуфриенко, для потребителя сохраняется право оформить договор на бумаге.