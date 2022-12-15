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Посла России вызвали в МИД Молдавии из-за слов Захаровой о Санду

Посла России вызвали в МИД Молдавии из-за слов Захаровой о Санду

Посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в молдавский МИД для вручения ноты протеста из-за высказываний официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой о президенте Молдавии Майе Санду, передаёт РИА Новости

Захарова, комментируя новый молдавский кодекс о выборах, заявила, что Москва призывает Кишинев проявить здравый смысл и не предпринимать действий, которые могут привести к обострению ситуации в стране, нанести ущерб двусторонним отношениям и ущемлять интересы русскоязычного населения Молдавии. Также она допустила, что Санду "врала", когда во время избирательной кампании на пост президента обещала защищать права нацменьшинств.

"Это агрессивная, неприемлемая риторика. После последних заявлений госпожи Захаровой посол России был вызван в МИД, ему была вручена нота протеста из-за прямых оскорблений президента Молдавии", - заявил вице-премьер, глава МИД Молдавии Нику Попеску в эфире Jurnal TV.

Это уже третий вызов посла России в МИД Молдавии за последние несколько месяцев, кроме того, в ноябре Кишинев выслал одного из представителей дипмиссии.
  • Сегодня, 08:59
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