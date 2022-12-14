Человечество ожидает еще одна пандемия, заявил президент США Джо Байден. Об этом он говорил, выступая на саммите США — Африка, который проходит в Вашингтоне с 13 по 15 декабря, сообщает ria.ru
"И даже работая над тем, чтобы покончить с COVID-19, мы продолжаем укреплять системы и учреждения здравоохранения и прилагать усилия по обеспечению всеобщего доступа к медицинским услугам, чтобы быть готовыми к решению проблем здравоохранения, включая следующую пандемию. А она, несомненно, случится", — сказал американский президент.
Он отметил сотрудничество США и стран Африки, в том числе в борьбе со СПИДОМ по программе PEPFAR и с малярией.
"А также по другим программам международной охраны здоровья, которые помогали спасать жизни и бороться с кловид... COVID-19", — оговорился президент в заключение.
Байден стал самым пожилым президентом США в истории — недавно ему исполнилось 80 лет. Он регулярно попадает в неловкие ситуации и допускает оговорки: например, неоднократно называл своего заместителя Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", Сирию с Ливией, а Иран — с Ираком и Украиной.